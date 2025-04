Mattia Bottolo: "Gara5 contro Perugia tra le mie migliori, ora sfida con Itas"

L’Mvp di gara5 Mattia Bottolo, il giustiziere di Perugia con i 7 ace, ha anticipato il primo atto della finale con l’Itas: "Se andiamo a vedere le statistiche possiamo definire gara5 con Perugia una delle mie prove più belle, specie al servizio, ma ci sono tanti match in cui ho svolto un grande lavoro seppur meno appariscente, non tutto finisce a referto. Pure le gare in cui faccio meno punti, ma aiuto la Lube a vincere mi rendono orgoglioso. Al PalaBarton Energy abbiamo sempre tenuto l’iniziativa e il primo set perso nel finale non ha destabilizzato. Siamo stati bravi a non decelerare mai, anche perché con la Sir non si sta tranquilli nemmeno con un cospicuo vantaggio. Sapevamo di avere una chance nelle nostre mani e l’abbiamo sfruttata. Ora si volta pagina, quella con Trento sarà un’altra serie combattuta. Non partiamo da favoriti, loro hanno avuto tempo per recuperare le energie, ma possiamo farci valere. Nelle finali sono tante le variabili, pure a livello emotivo, quindi ogni match sarà diverso dagli altri. Loro gestiscono bene i momenti difficili e non mollano mai. Concedono poco e limitano gli errori, dobbiamo tenerne conto. I nostri progressi sono evidenti, sarà uno scontro interessante. Tutti daremo il massimo, quelli tra noi che hanno perso lo Scudetto in gara5 a Trento due anni fa la vivranno come una rivincita".

Andrea Scoppa