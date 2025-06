MC School Perugia conquista la promozione in prima divisione femminile

MC SCHOOL PERUGIA3TRESTINA1(25-20, 25-23, 13-25, 25-20)

PERUGIA: Barbagianni 20, Paradiso 13, Cuoco 6, Martinelli 5, Cerruti 3, Massetti 2, Pauselli (L1), Fruganti 6, Galli. N.E. – Carloni, Sterpinetti, Bonini, Rapaioli, Arena (L2). All. Andrea Comodi.

TRESTINA: Montgomery Ve., Cardellini, Giunti, Sassi, Pettinari Je., Pettinari Es., Loschi (L1), Guerri, Borgo, Montgomery Al., Naranjo, Tarducci (L2). N.E. – Bianchini, Pauselli. All. Raffaella Ranieri.

Arbitri: Andrea Tusillagine e Rosa Gessone.

PERUGIA – Si chiude il campionato di prima divisione femminile ed arriva un’altra promozione, per il club della School Volley Perugia che nella finale, rovescia il risultato di gara-due e nella terza sfida di spareggio batte in quattro set la Freetime & Volley Trestina compiendo il salto di categoria. Il quinto scontro nella stagione inizia bene per le giallonere che prendono il sopravvento. La reazione delle altotiberine sembra porre le basi per un riequilibrio ma sul finale le locali raddoppiano. Nel terzo set le ospiti affondano i colpi in maniera decisa, svantaggio dimezzato. La quarta frazione parte bene per le scolare che vanno a conquistare la promozione.