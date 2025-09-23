Megabox alza l’asticella

La Megabox Ondulati del Savio chiude al terzo posto il 1° Trofeo Città di Pordenone, superando in tre set le cugine della CBF Balducci Macerata. Abbastanza netti i punteggi dei tre parziali (vinti lasciando le avversarie a 20, 18 e 20), e partita chiusa in un’ora e 18 minuti. Entrambi gli allenatori hanno ruotato le squadre in modo da dare spazio a tutte le proprie atlete nel corso del weekend: Pistola ha tenuto a riposo Giovannini, schierando Lázaro al palleggio e confermando Ungureanu e Omoruyi come posti 4 titolari. Anche il coach della Cbf Lionetti ha tenuto in panchina Crawford. Primo e secondo set hanno visto la Megabox avanti sin dall’inizio con sicurezza, mentre nell’ultimo parziale la Cbf è stata in corsa a lungo, per poi cedere nel finale.

Questo il bilancio del torneo dell’allenatore biancoverde Andrea Pistola: "Sono soddisfatto, sono state due partite che ci hanno consentito di alzare l’asticella, confrontandoci con formazioni di maggiore livello. Queste partite sono importanti perché rivelano gli aspetti dove dobbiamo ancora migliorare: la squadra greca, sabato, ci ha messo a dura prova battendo molto bene e difendendo tantissimo. Con l’arrivo di Giovannini, Omoruyi, e a breve anche di Thokbuom l’intensità e la qualità degli allenamenti sta alzandosi molto, e questo è un aspetto fondamentale per continuare a crescere. Abbiamo di fronte a noi altre due settimane di lavoro, nelle quali proseguiremo nel mettere a punto gli aspetti del nostro gioco".

Il prossimo impegno per le tigri è in programma nel weekend del 27 e 28 settembre al PalaMegabox, per il 1° Trofeo SEA Gruppo. Vi parteciperanno anche Levski Sofia, Omag-MT San Giovanni in Marignano e Cbf Balducci Macerata. Ingresso gratuito. Semifinali in programma sabato dalle 15 in poi: la Megabox affronterà il Levski Sofia e, a seguire, si sfideranno le due neopromosse San Giovanni in Marignano e Macerata. Domenica pomeriggio dalle 15.30 si giocheranno le finali.

Tifosi. In occasione delle partite, sarà possibile sottoscrivere alla biglietteria del PalaMegabox l’abbonamento per la prossima stagione. Le nuove tessere saranno valide per tutte le partite della stagione regolare e per le partite della Challenge Cup sino agli eventuali quarti di finale, con l’auspicio che le ragazze di Vallefoglia possano continuare la loro avventura europea.

b.t.