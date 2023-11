Megabox, analisi dell’ennesima sconfitta. Pistola: "Troppe assenze, ma risaliremo"

La Megabox fatica a vincere, pur esprimendo un bel gioco. L’ultimo stop in Toscana contro la Savino Del Bene Scandicci, che è comunque una signora squadra. "Il momento sicuramente non è dei migliori – commenta così Giada Biagioli, presidente del gruppo organizzato di tifosi Balusch – e abbiamo inanellato qualche sconfitta in più rispetto a quanto ci saremmo aspettati alla vigilia". I sostenitori delle tigri tifano le loro beniaminie dall’inizio alla fine, senza pause, e senza farsi scoraggiare anche dai chilometri delle trasferte. Una presenza numerosa fissa al palazzetto di Campanara e anche quando le biancorosse giocano lontano dalle mura amiche "Un momento così per le nostre ragazze – continua la Biagioli – ma detto questo, da parte nostra la fiducia nei confronti di Andrea Pistola e dell’intero staff tecnico è totale". Una bella prova d’amore e di fiducia come spiega la stessa presidente del movimento "ultrà": "Siamo certi che con un po’ di pazienza e continuando a lavorare duro i risultati arriveranno. Crediamo fermamente in questo progetto. Alle ragazze chiediamo di continuare a lottare, sempre. Si può perdere ma con la certezza di aver dato tutto, anche le sconfitte pesano meno". La Biagioli chiude: "Domenica ci aspetta una partita molto tosta contro Novara, ma giocando di squadra e spingendo tutti nella stessa direzione, tutto è ancora possibile".

L’allenatore Andrea Pistola che analizza l’ultimo stop: "Eravamo in emergenza: oltre a Giulia Mancini, anche Camilla Mingardi non ha potuto scendere in campo a causa dei postumi della botta subita al ginocchio nella partita della scorsa settimana a Busto Arsizio. Nelle condizioni in cui eravamo, posso dire che abbiamo giocato una buona partita nel primo e nel terzo set. Il primo ci è sfuggito di un soffio, sono state brave le nostre avversarie, che del resto sono una delle migliori squadre del campionato, a giocare con maggiore freddezza e lucidità i punti decisivi. Nel terzo set le ragazze hanno reagito e sono tornate sotto. Segnali positivi ce ne sono stati, la squadra è scesa in campo con l’atteggiamento giusto. Resta tanto su cui lavorare, abbiamo difficoltà a mettere giù la palla con i posti 4 e in ricezione siamo incostanti, con il nostro palleggiatore che deve correre per tutto il campo per alzare i palloni. Per fortuna sia Mingardi che Mancini torneranno disponibili questa settimana". Quindi per l’importante sfida di domenica con Novara alle 17 al PalaMegabox pare che la squadra sarà al completo.

Beatrice Terenzi