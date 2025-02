Megabox Angeli: "La gara migliore dell’anno"

Colpaccio Megabox che va a vincere con risultato rotondo a Scandicci contro la seconda forza del campionato. "Abbiamo dimostrato che possiamo competere ad alto livello: certamente non siamo ancora all’altezza delle top quattro del campionato, ma siamo capaci di giocarcela con tutte". È soddisfatto e al tempo stesso prudente il presidente della Megabox, Ivano Angeli. La vittoria delle tigri non le sposta dall’ottavo posto, l’ultimo della griglia dei playoff, ma permette loro di raggiungere Busto Arsizio a 32 punti e a mettere nel mirino Bergamo, sesta, che di punti ne ha 33. "Penso sia stata la migliore partita di questa stagione – dice il presidente biancoverde-, controllata dall’inizio alla fine e con intelligenza e freddezza soprattutto nei finali del secondo e terzo set". Un successo sostenuto dalla bella prestazione di Simone Lee, 14 punti e mvp della gara, che più volte è passata sopra il muro di Scandicci.

Bene anche la difesa firmata Chiara De Bortoli e la battuta che ha più volte messo in difficoltà le avversarie. "La stagione regolare è ancora lunga e non ci sono partite scontate, come dimostra il nostro successo con Scandicci – avverte il presidente Angeli –: c’è un equilibrio entusiasmante, che fa molto bene al nostro movimento. Il sesto posto? È certamente un obiettivo ancora possibile, anche se dobbiamo affrontare in casa Chieri, l’11 febbraio, e Milano il 23 febbraio e ci aspetta Novara il 26 gennaio. Praticamente le migliori della classifica, ma anche la trasferta a Pinerolo del 16 febbraio è molto complessa". Il patròn delle tigri chiude: "Sono fiducioso, perché la squadra è cresciuta, è unita, è consapevole della propria forza e delle sfide che sono davanti".

Interviene anche Simone Lee, mvp a Scandicci: "Questa è stata una grande vittoria, non solo per me, ma per la squadra: il nostro lavoro ha dato il risultato che ci meritiamo". Dall’altra parte della rete, Linda Nwakalor, centrale di Scandicci: "Siamo state poco precise, all’inizio, e mentre le altre volte siamo riuscite a rimetterci in corsa. Vallefoglia ha giocato molto bene e noi certamente non siamo state al nostro livello". Coach Pistola ha dato alle giocatrici una pausa di tre giorni, complice la Final Four di Coppa Italia nel prossimo week end a Bologna: servirà a recuperare le energie, fisiche e mentali, così da prepararsi nel miglior modo possibile alle ultime cinque partite della stagione regolare.

b. t.