Megabox, Omoruyi: "Aggressive, avanti così"

Le tigri hanno ripreso a graffiare. Dopo la sconfitta di Busto Arsizio, le biancoverdi hanno avuto la meglio su Bergamo per 3-1. "A Busto Arsizio ci eravamo complicate la vita da sole – racconta Loveth Omoruyi –, ma abbiamo imparato questa lezione e quindi contro Bergamo abbiamo aggredito subito. Domenica abbiamo una partita importante, al PalaMegabox arriva Chieri: niente distrazioni".

Tornando al match con le orobiche, la schiacciatrice del 2002 aggiunge: "Il servizio ha cominciato a funzionare bene, abbiamo fatto la differenza lì. È un fondamentale dove stiamo lavorando, è un fondamentale che può fare la differenza e contro Bergamo si è visto".

Contro le lombarde è stata insignita del riconoscimento di mvp la centrale croata Božana Butigan che commenta: "La vittoria è stata merito di tutte le ragazze, abbiamo giocato l’una per l’altra ed è stato bellissimo. Sono arrivati tre punti molto importanti per la classifica ma soprattutto a livello mentale. Eravamo molto scontente dopo l’ultima partita di Busto Arsizio, mercoledi sera sono stata molto orgogliosa di tutte noi".

Anche coach Andrea Pistola è soddisfatto: "Loro sono una squadra molto valida, hanno tante giocatrici di esperienza e in attacco hanno atlete importanti. Noi abbiamo fatto un gran bel lavoro nel muro difesa, difendendo tanto e toccando tanti palloni. Inoltre abbiamo fatto buone scelte in attacco, e quindi sono molto soddisfatto: ci aspettavamo una reazione dopo la partita di Busto e questa reazione c’è stata e questo è un bellissimo segnale per tutti".

Il tecnico di Vallefoglia va nel dettaglio: "Il primo set è stato abbastanza equilibrato, forse non abbiamo osato abbastanza in battuta perché eravamo ancora un po’ tesi, poi dal secondo set abbiamo lavorato meglio anche in quel fondamentale e direi che la vittoria è stata meritata".

Torna invece da Pesaro a mani vuote la squadra di Parisi. Tra le giocatrici migliori Alessia Bolzonetti, una delle ultime ad arrendersi. La schiacciatrice analizza così lo stop in terra marchigiana: "E’ stata una partita strana da parte nostra. Facciamo fatica a prendere il ritrmo e siamo un po’ tirate. Dovremo fare meglio nelle prossime gare".

Dopo sei giornate la formazione del presidente Ivano Angeli è a quota 9 punti, un buon bottino. E adesso la Megabox si appresta a preparare il prossimo impegno, sempre davanti al pubblico amico. Domenica 2 novembre alle 17 arriva Chieri, una delle big del campionato.

Beatrice Terenzi