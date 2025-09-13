Megabox, Omoruyi sul tetto del mondo: "Porteremo a Vallefoglia ancora più energia"

Quando schiaccia fa i buchi sul taraflex. E’ questa l’immagine che più rappresenta Loveth Omoruyi, la potente attaccante di Lodi portacolori della Megabox e fresca vincitrice del Mondiale in Thailandia: "Partita dopo partita abbiamo sentito crescere fiducia ed energia nel gruppo. Sapevamo che insieme potevamo arrivare fino in fondo. Le ultime due partite sono state combattute fino all’ultimo punto e proprio per questo vincere alla fine è stato ancora più bello e speciale". Che emozioni avete provato? "Un mix incredibile: gioia, orgoglio, ma anche tanta gratitudine per chi ci ha sostenuto. Vincere un Mondiale è un sogno, e viverlo è stato davvero indescrivibile".

Un successo, spiega, "che è il coronamento di tanti sacrifici, allenamenti e momenti difficili superati insieme. Non è solo una medaglia, ma la prova che il lavoro di squadra e la fiducia reciproca fanno la differenza. Dedichiamo l’oro a chi ci è stato vicino in ogni momento: famiglie, tifosi, staff e compagne di squadra. Senza di loro non sarebbe stato possibile".

E ora il ritorno a Vallefoglia: "Porteremo energia – afferma l’attaccante azzurra delle Tigri – , entusiasmo e soprattutto la consapevolezza che nulla è impossibile se si lavora unite. Crediamo che questa esperienza possa essere una spinta in più per crescere anche come squadra in campionato". Loveth Omoruyi è uno degli importanti acquisti biancoverdi della squadra di Vallefoglia. Ha iniziato a giocato a soli quattordici anni un campionato di B2 nella Pro Patria MIlano per poi completare la formazione tecnica nel Club Italia Crai, dove è restata per tre stagioni (due di A2 ed una di A1). Sono seguite due stagioni in A1 all’Imoco Conegliano assieme alla neo compagna di squadra Božana Butigan. Dopo un campionato alla Uyba Busto Arsizio, nelle ultime due stagioni Loveth ha giocato con la Reale Mutua Fenera Chieri. Nel suo curriculum figurano due scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Champions League con Conegliano e una Cev Cup con Chieri. Ma il titolo più importante è la medaglia d’oro olimpica conquistata la scorsa estate a Parigi con la nazionale azzurra, assieme alla neo compagna Gaia Giovannini. In nazionale, tra il 2017 e il 2018, vince anche l’oro europeo Under 16, l’argento Under 17 e l’oro Under 19. Nel 2021 è campionessa mondiale Under 20, e nello stesso anno riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore. Nel 2022 è protagonista dell’oro europeo Under 21, venendo premiata come miglior schiacciatrice.

b.t.