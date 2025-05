Megabox Ondulati del Savio: nuovi acquisti Stoyanova e Mitkova dal Levski Sofia

La Megabox Ondulati del Savio annuncia due acquisti. Il primo nuovo arrivo della prossima stagione è la bulgara Mikaela Stoyanova, opposta di 1.93, classe 2005, proveniente del Levski Sofia, club vicecampione di Bulgaria nel quale milita da cinque anni, i primi due nella formazione Under 17. Nella scorsa stagione, Mikaela ha disputato con la maglia del suo club un’eccellente Cev Challenge Cup, uscendo negli ottavi di finale per mano della Smi Roma che poi avrebbe vinto il torneo. La neo biancoverde si è piazzata al quinto posto tra le realizzatrici (19.8 punti a partita). Mikaela ha respirato volley in famiglia sin da piccola: suo padre, l’ex schiacciatore Vasil Stoyanov, ha vinto uno scudetto con il Trentino Volley nel 2007/2008 insieme a Vladimir Nikolov, ora presidente del Levski Sofia. Queste le sue prime parole in maglia Megabox: "Sono molto felice della proposta della Megabox e l’ho subito accettata: il campionato italiano è molto importante e mi sento pronta per misurarmi ad un livello più alto. Non vedo l’ora di fare parte della squadra lavorare e duramente per conquistare i nostri obiettivi".

Altro colpo annunciato, un’altra bulgara: Tsvetomira Mitkova, centrale di 1.87, classe 2004, proveniente dal Levski Sofia, club vicecampione di Bulgaria, nel quale milita da cinque anni. Mitkova trova a Vallefoglia l’opposta Mikaela Stoyanova, sua compagna al Levski nelle ultime tre stagioni. Dice la nuova centrale biancoverde: "Sono molto grata di avere avuto la possibilità di giocare l’anno scorso alcuni amichevoli nel precampionato con la Megabox e di essere stata notata dal club. Sono entusiasta di poter giocare nel campionato italiano, voglio mettermi alla prova e migliorare"

b.t.