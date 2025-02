Megabox Pistola: "Non rompere l’incantesimo"

Si torna a giocare, dopo la pausa per le finali di Coppa Italia. Nella nona giornata di ritorno, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia riceve al PalaMegabox oggi alle 20.30 la Reale Mutua Fenera Chieri, ormai una presenza costante alle spalle delle quattro grandi del campionato italiano. La formazione guidata da Giulio Cesare Bregoli ha anche un palmarés europeo di tutto rispetto, con una Challenge Cup ed una Coppa Cev vinte nelle ultime due stagioni. Quest’anno le piemontesi sono ad un passo dalla finale di Coppa Cev, avendo superato in settimana il Galatasaray nella gara di andata della semifinale. In campionato, Chieri è quinta a 38 punti, cinque in più di Bergamo, sesta, e sei in più della Eurotek Uyba Busto Arsizio e della Megabox, appaiate al settimo posto. Per le tigri, reduci da tre vittorie consecutive da tre punti, compresa l’ultima, splendida, sul campo della Savino Del Bene Scandicci, si tratta di un’occasione per proseguire il cammino mettendo nel mirino addirittura il sesto posto. Nella gara di andata al PalaFenera, Chieri la spuntò in quattro set al termine di un incontro combattuto.

"Per noi si tratta di una partita importante, nella quale vogliamo dare continuità al nostro percorso di crescita – così presenta la partita l’allenatore biancoverde Andrea Pistola –. Siamo in un momento di ottime prestazioni, in cui abbiamo espresso qualità di gioco e intensità. Di fronte avremo una delle migliori squadre italiane, una formazione rinnovata con individualità importanti che gioca bene insieme una pallavolo molto veloce. Sarà una partita complicata, come lo è stata all’andata". E aggiunge: "Guardiamo a noi e a quello che facciamo sul nostro campo, prima che ai risultati, che arrivano di conseguenza. Ora nella lotta per i playoff la situazione è migliorata, ancora non c’è la qualificazione matematica, ma cercheremo di guadagnare la migliore posizione possibile".

Per la capitana Sonia Candi "Chieri è un’ottima squadra. Ci stiamo preparando al meglio, partendo dal lavoro fatto finora e dal tanto morale che viene delle ultime partite e soprattutto dalla vittoria conquistata contro Scandicci. Stiamo raccogliendo i frutti di questi mesi di palestra, siamo molto felici, ma vogliamo continuare su questa strada dando il meglio di noi anche contro Chieri". Al termine della partita i possessori del biglietto potranno acquistare in anteprima al botteghino del PalaMegabox il biglietto per la partita con la Numia Vero Volley Milano, in programma domenica 23 febbraio.

