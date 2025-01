Megabox Pistola: "Trovata la chimica giusta"

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia batte Bergamo in casa davanti a Zè Roberto. Il team del presidente Ivano Angeli ha trovato una vittoria importante, sconfiggendo la lanciatissima squadra orobica e portando a casa un successo pieno che le consente di staccare nuovamente la Wash4Green Pinerolo e di guardare con maggior fiducia i prossimi impegni. Le tigri hanno saputo mantenere il controllo della partita anche dopo un secondo set nel quale le ospiti avevano preso il largo nella parte centrale ed hanno ripreso con la giusta aggressività i due set successivi.

"Sono soddisfatto, la squadra è stata brava a trovare le soluzioni giuste in una partita iniziata ancora una volta con molta tensione addosso, sbagliando tantissimo al servizio anche senza forzare troppo – questo il commento dell’allenatore Andrea Pistola –. Poi finalmente le ragazze si sono sciolte, liberandosi da questo nervosismo immotivato, ed hanno dimostrato che sanno esprimere un gioco di alto livello. Era una partita difficile, contro un avversario che giocava sulle ali dell’entusiasmo: abbiamo sofferto un po’, ma questi sono tre punti che valgono molto per noi". Tra le padrone di casa Mvp Gaia Giovannini (16 punti e il 58% in ricezione, 2 muri compreso quello decisivo), bene anche Bici (17 punti, 2 ace e 2 muri). Tra le ospiti, molto efficaci Montalvo (17 punti) e Mlejnkova (14), buona la prova da ex di Piani (11 punti). Punti preziosissimi per la Megabox, che stacca di nuovo Pinerolo, ora a -5 nella lotta per l’ottavo posto. Per Bergamo battuta di arresto, ma al termine di una partita di buon livello. Interviene la stessa Gaia Giovannini: "E’ stata una partita piuttosto difficile, loro sono una squadra che sta facendo molto bene. Sono molto contenta della nostra prestazione, finalmente è arrivata una vittoria piena che ci meritiamo tantissimo. Ognuna di noi ha dato il massimo". Presente alla partita l’ex allenatore della Scavolini Pesaro Zé Roberto, commissario tecnico del Brasile e bicampione olimipico con la sua nazionale, festeggiatissimo da tutto l’ambiente: "Tornare a Pesaro per me è come tornare a casa, qui provo emozioni enormi ogni volta che rivedo tutti gli amici. E’ una città speciale per me". Zè Roberto era accompagnato dalla moglie. Il campionato propone ora alle tigri un altro impegno casalingo: domenica 26 gennaio alle 15 arriva al PalaMegabox la Roma Volley, reduce da un successo cruciale in casa con Cuneo e desiderosa di punti per togliersi dalla zona calda della classifica.

b. t.