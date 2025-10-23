Megabox, Pistola: "Una vittoria per il morale"

Aggiudicarsi il derby nel giorno del primo successo tondo della stagione non ha prezzo. La Megabox aveva bisogno di questo. Anche perché i tre punti le tigri li hanno tutti meritati. Una battaglia anche di nervi quella giocata con la Omag San Giovanni in Marignano. Il risultato non è il vero specchio della gara. Ortolani e compagne hanno tenuto botta, sostenute anche da un nutrito gruppo di supporter romagnoli. Ma dopo due tie-break consecutivi, Vallefoglia ha voluto chiudere subito la contesa con le gialloblu. Due set conditi da sorpassi e controsorpassi. Solo il terzo è stato un semi monologo delle locali.

Un successo che rilancia le biancoverdi in classifica e i risultati sugli altri campi confermano un equilibrio tutto sommato inatteso. "Mi aspettavo che San Giovanni mettesse in campo tanto ardore e tanta tenacia – coach Andrea Pistola commenta –. Noi a un certo punto ci siamo complicati un po’ la vita, facendo una prima azione poco fluida, e quindi ci siamo esposti ai loro contrattacchi, poi sono state molto brave le ragazze a recuperare lucidità e ad aggiudicarsi il secondo set. Poi il terzo lo abbiamo gestito molto bene".

Il tecnico delle pesaresi aggiunge: "Questa vittoria serve molto per il morale: con Milano perdere ci stava anche perché abbiamo disputato una bella prestazione, ma avevamo ancora un po’ di strascichi della partita con Firenze, dove volevamo fare sicuramente meglio". E chiude con un pensiero al debutto di Thokbuom e al momento di Bartolucci: "E’ una ragazza sveglia, intelligente, si sta inserendo bene e non appena sarà pronta potrà dare il suo contributo. A Bartolucci manca un po’ di campo, negli ultimi anni ha giocato poco. Sappiamo che dobbiamo aver pazienza, è un investimento che abbiamo fatto, ci vuole del tempo e lei deve stare tranquilla". Mvp è stata Loveth Omoruyi che dice: "Sono molto felice, è stata una bella vittoria di squadra, abbiamo giocato tutte bene. Anche loro sono state brave, ma per noi era importante vincere questa partita perché finalmente sono arrivati questi tre punti, speriamo di aver fatto felice il nostro pubblico".

Il prossimo appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 17 a Busto Arsizio contro la Eurotek Laica Uyba, capace di togliere un punto alle campionesse di Conegliano alla prima giornata. Beatrice Terenzi