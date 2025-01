Megabox, prova capitale contro Roma. Giovannini: "Bergamo ci ha dato energia"

Arriva Roma. Nella settima giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca il suo secondo incontro casalingo consecutivo, ospitando domani alle 15 la Smi Roma Volley. La squadra di coach Cuccarini è reduce da due vittorie casalinghe molto importanti: la prima, in campionato, contro la Honda Olivero Cuneo, l’ha rimessa completamente in gioco nella lotta per la salvezza; la seconda, nell’infrasettimanale contro le belghe dello Charleroi, l’ha qualificata alle semifinali di Cev Challenge Cup, in programma in febbraio contro le tedesche del Potsdam. Quanto alle tigri, il successo pieno contro Bergamo ha consolidato l’ottavo posto e confermato il buon momento della squadra di Andrea Pistola, già convincente nella precedente esibizione a Conegliano. Nella gara di andata, la Megabox vinse a Roma in quattro set. Queste le parole della schiacciatrice biancoverde Gaia Giovannini: "La vittoria con Bergamo è stata molto importante per noi, non solo per i punti che sono arrivati, ma anche per la consapevolezza e la sicurezza nei nostri mezzi che ci ha dato. In settimana stiamo lavorando intensamente e con molto impegno per preparare la partita con Roma: dobbiamo fare punti per dare seguito ai nostri progressi".

Dopo il successo pieno con Bergamo coach Andrea Pistola è soddisfatto del cammino della sua squadra: "Sono soddisfatto, la squadra è stata brava a trovare le soluzioni giuste in una partita iniziata ancora una volta con molta tensione addosso, sbagliando tantissimo al servizio anche senza forzare troppo. Poi finalmente le ragazze si sono sciolte". Le avversarie dovranno ripartire dalla fisiologica voglia di rivalsa e dalla necessità di strappare punti importanti per la graduatoria della regular season, che attualmente le vede in penultima posizione ma a soltanto un punto di distanza dal terzetto composto da Cuneo, Perugia e Firenze. La schiacciatrice romana Giulia Melli dice: "Veniamo da due gare molto impegnative ma che allo stesso tempo ci hanno regalato due vittorie fondamentali sia in campionato che in coppa. Anche contro Vallefoglia sarà una sfida molto importante. Daremo il massimo e lotteremo su ogni pallone perché abbiamo bisogno di punti per la classifica". Al termine della partita, i possessori del biglietto potranno acquistare in anteprima al botteghino del PalaMegabox il biglietto per la partita con la Numia Vero Volley Milano.

b. t.