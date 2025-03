Megabox, provaci ancora. Milano da bere in casa

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca domani alle 16.30 alla Vitrifrigo Arena Gara 2 dei Play-off Scudetto del Campionato di A1 Tigotà contro la Numia Vero Volley Milano. Nella gara di andata le avversarie, che si sono appena qualificate alla Final Four della Champions League grazie alla seconda splendida vittoria colta in settimana sul campo dell’Eczacibasi Istanbul, avevano superato le tigri in tre set. In caso di vittoria della Megabox, Gara 3 si giocherebbe mercoledì 19 marzo, nuovamente a Milano.

Così il presidente della Megabox Ivano Angeli: "Siamo molto felici dell’entusiasmo che il pubblico sta dimostrando per la partita di domenica. Abbiamo scelto di giocarla alla Vitrifrigo Arena perché volevamo dare a tutti la possibilità di tifare le nostre tigri in questa sfida contro una delle squadre più forti d’Europa, ricca di campionesse, quattro delle quali erano nel sestetto della nazionale che ha vinto le Olimpiadi. Ringrazio di cuore il Comune di Pesaro, Aspes e la VL Pesaro per la collaborazione e l’aiuto: vogliamo che questo sia un evento speciale per tutto il movimento pallavolistico regionale e per lo sport femminile in genere, e aspettiamo ancora tanti altri tifosi domenica. Sarà una giornata indimenticabile". b.t.