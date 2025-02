Megabox, serve lo scatto

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia cerca altri punti preziosi per conquistare la migliore posizione playoff. Oggi le tigri sono di scena alle 20,30 a Novara, una gara fondamentale per cercare di superare Bergamo e piazzarsi al settimo posto (Scandicci o Milano in questo caso l’avversaria playoff), evitando il confronto diretto con Conegliano che sarebbe tutto in salita. Dunque dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, mai raggiunta in precedenza, le ragazze del presidente Ivano Angeli mettono al sicuro un posto nei playoff scudetto con ben due giornate di anticipo. L’anno scorso la qualificazione arrivò solo in extremis, all’ultima giornata. Domenica scorsa, di fronte a quasi duemila persone, la squadra biancoverde ha saputo giocarsela fino alla fine contro la Numia Milano, cui anche all’andata seppe rosicchiare un punto. Ora il testa a testa con Bergamo, appaiata a 34 punti ma con una vittoria in più, assegnerà il settimo posto. Le tigri giocano oggi a Novara, mentre Bergamo sarà in trasferta a Cuneo; l’ultima giornata della regular season, sabato 1° marzo, vedrà le tigri ospitare la stessa Cuneo e Bergamo ricevere Firenze. Nell’ultima giornata si avrà quindi la griglia playoff. Coach Pistola ricomincia dalla vittoria con Milano: "Abbiamo giocato la partita che ci eravamo ripromessi di fare, dopo che la nostra ultima prestazione a Pinerolo non era stata all’altezza di quello che siamo. Con Milano siamo tornati a giocare con la mentalità e la tensione positiva che ci caratterizzano. Peccato perché ci siamo bloccati in attacco nel finale ed abbiamo pagato l’esperienza di Heyrman e Sylla negli ultimi palloni, ma è stata una prestazione molto positiva, che ci ha consentito di qualificarci ai play-off con due giornate di anticipo: un traguardo non scontato, viste le problematiche di organico sorte nella scorsa estate. Ora ci godiamo questo traguardo, e cercheremo di giocarci con Bergamo il settimo posto, pur dovendo fare i conti con un calendario leggermente più difficile".

Sylla, la migliore con Milano, cerca spunti per oggi: "Dobbiamo lavorare sull’atteggiamento. Non deve più succedere di buttare la vittoria piena. Nel quarto set con Milano Vallefoglia ha avuto in pugno il parziale, ha dimostrato maggiore controllo. Comunque abbiamo sempre vinto e questo è importante". A vincere è stato soprattutto il pubblico. Il PalaMegabox domenica pomeriggio era sold out. Una bellissima immagine anche sportiva. Famiglie, bambine e tanta gente che ha tifato per il volley a prescindere dal colore della maglia.

b. t.