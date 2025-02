Megabox Troppi errori, Chieri non perdona

MEGABOX VALLEFOGLIA DEL SAVIO 2REALE MUTUA FENERA CHIERI 3

MEGABOX: Bici 18, Feduzzi, Michieletto 1, Giovannini 9, De Bortoli (L), Candi 13, Torcolacci, Perovic 3, Kobzar, Weitzel 11, Perugini (L) ne, Lee 16, Lazda, Carletti 2. All. Pistola.REALE MUTUA: Bednarek ne, Spirito (L), Skinner 12, Lyashko ne, Alberti 12, Van Aalen 4, Anthouli 9, Buijs 8, Gicquel 9, Rolando, Zakchaiou 6, Gray 10, Omoruyi 7, Guiducci. All. Bregoli.Arbitri: Pozzato e Brancati.Paziali: 25-22 (28’), 24-26 (30’), 25-18 (28’), 12-25 (22’), 7-15 (15’)

La Megabox perde al quinto set contro una Reale Mutua che sbaglia meno e va dritto all’obiettivo. Parte male nel primo set Pesaro (0-3). Poi Giovannini suona la carica: una diagonale imprendibile e un ace. Risale la corrente la Megabox. Con una battuta vincente di Candi va sul + 4 (8-4). La Reale Mutua non ci sta e aggancia (9-9). Chieri tenta la fuga con parziale di 2-7 (11-13). Le tigri reagiscono. Comincia il botta e risposta. Le due squadre viaggiano a braccetto fino a quota 21. A fare la differenza i muri biancoverdi, l’ultimo del capitano regalano il primo parziale alle locali. Nella seconda frazione c’è maggiore equilibrio. Le due compagini viaggiano gomito a gomito (11-11). Sul 18-16 di Lee il team del presidente Angeli prova a spiccare il volo. Ma una serie di errori rimettono in carreggiata le avversarie. Candi e Weitzel lottano, ma le piemontesi non mollano (23-23). Un attacco out delle padrone di casa pregiudica il match (23-24). Ci mette una toppa il numero 8 biancoverde (24-24).

Ma le ospiti sono più fredde e ai vantaggi riportano la sfida sull’1-1. Nel terzo è break e contro break fino a quota 13. Poi si sveglia Bici che si scatena e trascina la squadra che comincia a girare a meraviglia. L’opposto albanese comincia il suo show sul 17-15 e non si ferma più. Il numero uno pesarese spinge al servizio e picchia duro in attacco. Due chicche arrivano anche da Carletti che entra e infila due punti d’oro (22-16). La Megabox brilla: 2-1. Nel quarto Vallefoglia non c’è. Commette un vagone di errori. Chieri no. Le ospiti partono forte (0-4). Le biancoverdi hanno il fiatone e per tutto il periodo di gioco rincorrono. Sull’8-13 entra Kobzar per Perovic in regia. Ma la musica non cambia. La Reale Mutua parte per la tangente, lasciando le tigri legate al palo (12-25). Al tie-break continua ancora a giocare l’ombra della Megabox. Un calo inspiegabile che offre su un piatto d’argento la vittoria alla formazione di coach Bregoli più cinica e meno fallosa delle padrone di casa. Pesaro comunque si mette in tasca un punto importante per il suo cammino di questa stagione un po’ a corrente alternata.

Beatrice Terenzi