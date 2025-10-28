Megabox, voltare pagina. Domani arriva Bergamo

La Megabox esce sconfitta dalla trasferta di Busto Arsizio, ma domani alle 20.30 in casa arriva il Volley Bergamo, un confronto diretto tra le squadre della seconda fascia del campionato. Punti che valgono doppio per dimenticare Busto (foto Bici): "È stata davvero una brutta serata, nei primi due set eravamo partiti discretamente soprattutto nella fase del cambio palla, mentre siamo andati subito molto male in battuta – dice coach Andrea Pistola –. Dovevamo aggredirle, Nanami Seki è un ottimo palleggiatore, specie se fatto giocare con la palla in testa, e a noi sono mancati coraggio e personalità. L’obiettivo era metterle in difficoltà in ricezione, e non è stato assolutamente raggiunto. La battuta, poi, è un fondamentale che dipende solo da noi e da nessun altro. Metto da parte il terzo set, che è tutto da cancellare: non va affatto bene mollare così. Dovremo parlarne tra noi". Eppure sarebbe bastato poco per portare a casa almeno uno dei primi due set contro un’avversaria che aveva appena perduto per tutta la stagione la palleggiatrice titolare e capitana Jennifer Boldini e che ha saputo reagire compattandosi come un vero gruppo. La squadra del presidente Angeli ha comunque tenuto botta per due set, pagando la scarsa efficacia in attacco e a muro nei finali. Quanto al terzo set, non ha avuto storia sin dall’inizio e si è chiuso con le tigri lasciate a 12 dalle padrone di casa.

b.t.