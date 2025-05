Melanie Parra si unisce alla Uyba: la nuova stella della pallavolo messicana a Busto Arsizio

È una Uyba a tutto… fuego: Melanie Parra è una nuova farfalla. La società bustocca, reduce da una stagione di altissimo livello e dopo aver piazzato già alcuni colpi di mercato, ha ufficializzato l’arrivo della talentuosa schiacciatrice messicana Melanie Parra. Nata a Culiacán, Sinaloa, classe 2002 e alta 181 centimetri, la nuova giocatrice della Uyba di Busto Arsizio è una saltatrice aggressiva in attacco, che possiede già una grande varietà di colpi. Parra, negli USA, ha giocato per le Texas Longhorns e per i TCU Horned Frogs facendo registrare parecchi record. Ha anche rappresentato il Messico in diverse competizioni: Mondiale FIVB 2018 con la nazionale maggiore (esordio a soli 16 anni) e campionato NORCECA Under 18 nel 2016, dove ha contribuito alla conquista del bronzo.

"Giocare in Italia era uno dei miei sogni e sono felicissima di avere questa possibilità con la Uyba – le prime parole di Parra –. Quello italiano è il miglior campionato di pallavolo al mondo, con tante grandi giocatrici e io sto entrando a far parte di una squadra molto forte. Ho visto alcune partite della scorsa stagione, sono entusiasta di giocare in questo gruppo. Il mio obiettivo è dimostrare di poter giocare in una squadra di alto livello come la Uyba e contribuire con le mie prestazioni a raggiungere una posizione di alta classifica".

Fulvio D’Eri