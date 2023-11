Mercato. Baranowicz a Cisterna. Pesaresi e Sabbi si allenano a Modena

Tre ex giocatori biancorossi sono curiosamente protagonisti in queste ultime ore in SuperLega. La notizia più importante è l’ufficialità del ritorno di Michele Baranowicz a Cisterna. Una operazione sorprendente perché l’alzatore aveva lasciato il club solamente pochi mesi fa, pur avendo un altro anno di contratto, per approdare all’Hebar, formazione bulgara che è allenato, a proposito di ex Lube, da Alberto Giuliani. Adesso torna dai pontini (in uscita Davide Saitta che potrebbe finire proprio a Taranto, rivale della Lube domenica) e magari verrà schierato subito domani nell’anticipo contro Modena. Ecco, i gialloblù hanno chiamato ad allenarsi con loro l’opposto Giulio Sabbi e il libero Nicola Pesaresi. Sono stati aggregati per svolgere allenamenti a ranghi completi vista l’indisponibilità in quei ruoli di Sapozhkov e Federici, ma comunque non dovrebbero essere tesserati. Certo, stupisce costatare che Pesaresi sia ancora senza squadra, specialmente ricordando l’ottima serie di semifinale playoff che aveva disputato la scorsa primavera in maglia Milano contro la Lube.

Andrea Scoppa