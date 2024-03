Mercato biancorosso. Piace molto Loeppky. Prova da applausi

Otto punti subito nel primo set, poi quattro, tre e 13 nell’ultimo parziale. In totale 28 e sempre attaccando con medie in positivo. C’era curiosità per vedere all’opera Eric Loeppky, schiacciatore classe 1998 della Mint, indicato come probabilissimo acquisto della Lube del futuro. Ha destato una splendida impressione a quelli che dovrebbero diventare i suoi tifosi…Mvp con 28 punti, il 60% in attacco, 2 ace e soli 2 errori su 17 battute, un buon 56% in ricezione, questi un po’ di numeri del canadese in gara1. A noi risulta bloccato dalla Lube che fino a poco tempo fa auspicava di mettere le mani su uno schiacciatore ancor più forte, ma la prova di mercoledì e la crescita esponenziale dell’atleta nelle ultime settimane, fanno pensare che la ricerca sia terminata. Loeppky basta e avanza.

an. sc.