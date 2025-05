Mercato. L’ex biancorosso. Baranowicz si accasa a Cuneo

Anche nelle ultime ore sono proseguite le operazioni di mercato in SuperLega. Quattro quelle importanti. La neopromossa Cuneo ha ufficializzato sarà il regista del ritorno nella massima serie, sarà Michele Baranowicz. Il giocatore classe 1989, titolare nella Lube di coach Alberto Giuliani che vinse lo scudetto 2014, di fatto torna nel club che lo ha lanciato e dove è cresciuto a livello giovanile. Ritroverà un ex compagno in quel secondo tricolore biancorosso come Ivan Zaytsev. Attiva anche Piacenza che ha ingaggiato con un contratto triennale il centrale Francesco Comparoni, in quest’ultima stagione utile pedina per la Yuasa Battery Grottazzolina. Il 2001 affiancherà il gigante Simon. A proposito di centrali, i neo campioni d’Europa di Perugia hanno comunicato la partenza di Usowicz. Il polacco era stato tesserato giusto per il finale – playoff scudetto e volata Champions – in considerazione dell’infortunio patito da Russo. In realtà non ha giocato quasi mai. Infine è diventato ufficiale un addio nel reparto degli schiacciatori di Milano che saluta il francese Louati. Il 33enne aveva anticipato l’accordo con i polacchi dell’Asseco Resovia. Al suo posto ci sarà Francesco Recine che torna dal Giappone.

an. sc.