Mercato. Verona ha preso l’americano Ewert

Ci sono stati movimenti sul fronte degli attaccanti anche in casa di Verona, rivale della Lube nella finale di Coppa Italia e più o meno a Modena, avversaria dei biancorossi in regular season domenica al PalaPanini. Gli scaligeri sono intervenuti nel reparto degli schiacciatori ingaggiando lo statunitense Ewert che stava giocando in Francia. Un innesto pure per coprire, numericamente, il buco lasciato in rosa dopo il grave infortunio occorso a Dzavoronok. A proposito di infortunati, è rientrato già domenica, in anticipo sui tempi, il perugino Plotnytskyi. Dicevamo di Modena, gli emiliani hanno scelto di confermare l’opposto austriaco Buchegger. Nelle settimane precedenti erano circolati invece rumors su Romanò e poi anche Reggers. A fine mese Taranto aveva infine annunciato di Jannis Hopt, opposto tedesco.

an. sc.