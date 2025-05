Mercato. Zaytsev e Baranowicz vicini al Cuneo

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che Zaytsev tornerà a giocare in Italia e lo farà con la maglia di Cuneo. In Piemonte con lo "zar" andrebbe anche un altro ex biancorosso come Baranowicz. Due colpi d’esperienza, due nomi che da giorni venivano accostati al club neopromosso in SuperLega. Se il nuovo regista sarà Baranowicz, ciò significherà niente Orduna, visto che l’italo-argentino era l’alternativa (anche se legato da un altro anno di contratto con la Lube). Per il neo 36enne Baranowicz si tratta di un ritorno, era stato il vice di Grbic nella stagione 2011-2012. Per Zaytsev che compirà 37 anni ad ottobre, Cuneo rappresenterebbe la prima società dopo la decisione di abbandonare il beach volley. In questa stagione lo schiacciatore-opposto ha militato fino a Capodanno a Monza, poi ha giocato nel Galatasaray. Durante i playoff è stato spesso presente alle partite della Lube ed in campo c’è sempre stato il figlio Sasha, seduto di fianco al tavolo dei segnapunti e pronto ad entrare sul taraflex per asciugare il sudore degli atleti.

an. sc.