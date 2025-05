Micah Christenson torna in Italia: nuovo palleggiatore della Rana Verona

Adesso è anche ufficiale: Micah Christenson torna in Italia, sarà un nuovo giocatore della ambiziosa Rana Verona. Il palleggiatore hawaiano neo 33enne, dal 2015 al 2018 con la maglia della Lube, è stato annunciato dal club scaligero, primo acquisto di un mercato che dovrebbe essere scoppiettante con altri innesti di valore da aggiungere a stelle conclamate come Mozic e Keita. Atleti che saranno allenati da Fabio Soli, coach che ha appena vinto lo Scudetto a Trento e andrà a sostituire Stoytchev. Nei giorni scorsi Christenson aveva salutato lo Zenit Kazan dove aveva militato dal 2021 e adesso approda alla corte del presidente Stefano Fanini. Lo fa con queste prime parole: "È un grande onore indossare la maglia di Verona. Ho seguito con attenzione il percorso della squadra negli ultimi anni e sono entusiasta di far parte di un ambiente così ambizioso e motivato. Il progetto – conclude il giocatore – mi ha convinto fin da subito".

Di ieri inoltre l’addio dello schiacciatore Ramon a Cisterna. Una notizia che dovrebbe quindi portare all’ufficialità dell’arrivo dello spagnolo in maglia Itas Trentino. I campioni d’Italia aggiungerebbero in tal modo nel reparto di Michieletto e Lavia un elemento che è stato 12esimo miglior marcatore assoluto di SuperLega con 278 punti realizzati, di cui 90 break point. Un dato che testimonia la sua importanza nei momenti chiave del gioco. Infine Grottazzolina ha comunicato la conferma dell’interessante giocatore bulgaro (selezionato dal commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, anche lui ex Lube) Tatarov, uno schiacciatore che all’occorrenza può essere impiegato anche da opposto.

Andrea Scoppa