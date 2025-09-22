Michieletto è tornato, l’Italia fa sul serio

ITALIA 3 ARGENTINA 0 (25-23, 25-20, 25-22)

ITALIA: Giannelli 3, Michieletto 15, Russo 8, Romanò 14, Bottolo 12, Gargiulo 6, Balaso (L). Sani. N.e: Rychlicki, Sbertoli, Porro, Galassi, Anzani, Pace (L). All. De Giorgi.

ARGENTINA: Palonsky 8, Loser 7, Kukartsev 7, Vicentin 15, Gallego 9, De Cecco, Danani (L). Armoa, Giraudo, Sanchez, Gomez 2. N.e: Martinez, Zerba, Luengas (L). All. Mendez.

Arbitri: Mokry (SVK), Sarikaya (TUR)Note: Spettatori: 4903. Durata set: 30’, 25’, 26’. Italia: 6 a, 10 bs, 7 m, 17 e. Argentina: 2 a, 12 bs, 8 m 17 e.

E alla fine l’Italia arrivò. Nel giorno in cui Giannelli si riprende definitivamente le chiavi e Michieletto il martello, gli azzurri vincono in modo convincente contro lo spauracchio Argentina e conquistano i quarti dei mondiali, mercoledì alle 9.30 contro il Belgio di Zanini, unica squadra ad aver battuto l’Italia nel girone. Chi passa troverà verosimilmente la Polonia, che nell’altro quarto affronterà la Turchia.

Un passo per volta: intanto la vittoria di ieri lascia qualche seme che può germogliare. Perché il gruppo ha lavorato in modo compatto nel momento decisivo, perché la prevedibile tensione iniziale si è sciolta alla distanza, perché è inutile girarci attorno, questa squadra ha speranze di arrivare in fondo solo se il suo giocatore più forte, Michieletto, riesce ad incidere come non gli era venuto finora. Ieri sì, ieri il martellone ha dato un dispiacere al suo prossimo allenatore a Trento, Mendez, e l’alzatore ha inciso al punto da segnare l’ultimo punto sia nel primo che nel secondo set. Nel terzo ci ha pensato un palleggio di Bottolo appoggiato al muro, che è contemporaneamente gesto tecnico e simbolo della capacità di questa squadra di arrangiarsi quando non ci arriva con la potenza fisica.

Bottolo è un’altra delle chiavi di volta. Ha l’ingrato compito di sostituire Lavia, a questi livelli da titolare non ha ancora accumulato i chilometri necessari e lo tradisce con un rendimento altalenante, ma di sicuro non ha paura e ce la sta mettendo tutta. È stato determinante nell’inizio quando altri balbettavano, si è ritrovato alla distanza. E i centrali stanno trovando la concretezza che serve.

Quindi: mercoledì contro il Belgio che ci ha battuto 3-2 nel girone sarà una partita completamente diversa, questo è abbastanza sicuro. Ieri i Red Dragons hanno battuto la Finlandia 3-0, hanno un paio di giocatori come Reggers e Deroo che in giornata sono scomodissimi, ma complessivamente l’Italia è più forte. Deve solo dimostrarlo per guadagnarsi le partite che varanno le medaglie.