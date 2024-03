Milano archivia subito le fatiche di Champions. Alle 12 sfida Roma

Inconsueta partita all’ora di pranzo per l’Allianz Vero Volley Milano che, all’Opiquad Arena di Monza, alle 12, ospita l’Aeroitalia Smi Roma. La squadra del Consorzio che si è appena qualificata per le semifinali di Champions inizierà così un trittico di appuntamenti in serie A1 prima di concentrarsi sulla doppia sfida col Fenerbahce. Il secondo posto è importante in prospettiva playoff e va difeso dall’assalto di Novara e Scandicci. La rivale di oggi è stata nettamente battuta all’andata, oltre che in Coppa Italia, ma coach Marco Gaspari non si fida: "L’ultima sconfitta in campionato per Roma risale alla gara contro Conegliano, tra l’altro persa per 3-2. Ha inanellato quattro vittorie consecutive, quindi troveremo una squadra in salute che ha dimostrato grande attitudine al lavoro", ha concluso il tecnico.

A.G.