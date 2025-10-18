Milano contro le imbattibili. Nuova sfida a Conegliano

È di nuovo il momento di Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Non per la serie A1 però, visto che il match in programma questo weekend per il massimo campionato è stato rinviato per lasciare spazio alla Supercoppa. A Trieste le protagoniste dell’ultima finale scudetto si ritroveranno di fronte alle 17.30 per contendersi il primo trofeo della stagione, per il terzo anno consecutivo. I precedenti sono tutti per le venete che non perdono con la squadra del Consorzio da due anni e mezzo e sono uscite vittoriose dagli ultimi sedici confronti diretti, tra tutte le competizioni. Paola Egonu (per la prima volta da capitana, dopo la partenza di Alessia Orro oltre che di Myriam Sylla) e compagne inseguono il sogno di interrompere l’egemonia gialloblù: le Pantere si sono infatti aggiudicate le ultime sette edizioni della Supercoppa, consolidando un dominio che dura dal 2017. In campo ci saranno ben sei campionesse del mondo: la stessa Egonu, Danesi, Fersino e Sartori per Milano; Fahr e De Gennaro per Conegliano, pronte a infiammare il taraflex di un PalaTrieste già sold out.

Stefano Lavarini, tecnico della Numia Vero Volley Milano, alla vigilia ha caricato le sue ragazze: "Contro Conegliano si azzera tutto: cambiano le squadre, si rinnovano le emozioni e si riparte con nuove ambizioni. La Supercoppa arriva in un momento di costruzione, ma proprio per questo rappresenta un acceleratore: ci stimola a dare il massimo. Siamo qui per giocarci un trofeo importante in un contesto bellissimo e vogliamo farlo al 100%". Paola Egonu sogna di alzare a fine serata quello che sarebbe il suo primo trofeo con la maglia di Milano: "Essere capitana è una crescita personale: ho sempre vissuto il campo in modo riservato, ma ora guardo la squadra con occhi diversi. Ringrazio la società per la fiducia. Sarà una partita aperta: siamo un gruppo nuovo, in cerca di sinergia, contro una Conegliano affiatata e piena di campionesse. Mi auguro che giocheremo con serenità e ci divertiremo". La formazione del Consorzio, finora due vittorie e una sconfitta al tie-break in casa della Reale Mutua Fenera Chieri, ha dimostrato di essere ancora un cantiere aperto, ma anche Conegliano ha perso un punto all’esordio, rischiando seriamente di uscire sconfitta da Busto Arsizio.