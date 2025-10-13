Milano, Egonu non basta. La maratona premia Chieri

Prima sconfitta stagionale per la Numia Vero Volley Milano che già nel secondo turno di serie A1 perde la propria imbattibilità uscendo sconfitta al tie-break dal campo di un’ottima Reale Mutua Fenera Chieri. Che si tratti di una partita tiratissima lo si capisce già nel primo set, chiuso sul 36-34 dalle padrone di casa. Paola Egonu e compagne pareggiano i conti nel secondo parziale, ma tornano sotto nel terzo, quando Anett Németh (top scorer alla fine con 29 punti) firma il nuovo vantaggio delle pimpanti piemontesi. L’altalena di emozioni prosegue nel quarto set quando una Elena Pietrini finalmente competitiva come ai bei tempi (9 palloni messi a terra) rimanda il verdetto al tie-break. Paola Egonu (24 punti totali) prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma è un’altra azzurra, ovvero Stella Vervini, la protagonista dell’allungo decisivo, prima del servizio sbagliato sul match point di Anna Danesi. Milano, che all’esordio aveva spazzato via Bergamo nel derby, tornerà in campo già mercoledì nel turno infrasettimanale: all’Opiquad Arena di Monza arriverà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Sabato sarà poi la volta della Supercoppa: a Trieste si riproporrà l’eterna sfida con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, favorita d’obbligo.

REALE MUTUA FENERA CHIERI-NUMIA VERO MILANO 3-2 (36-34, 19-25, 25-23, 16-25, 15-12)