Milano, esame Macerata. Tesserata Akimova: giocherà da vice Egonu

Ora è davvero ufficiale: Vita Akimova è una giocatrice della Numia Vero Volley Milano. L’opposta russa, ferma da un anno per un infortunio alla spalla, ha ormai completato il suo lungo periodo di riabilitazione e dopo essersi già allenata nell’ultimo mese e mezzo con Paola Egonu (di cui sarà la vice) e compagne ha firmato il contratto con il Consorzio. "Sono felice di entrare finalmente a far parte del gruppo – le parole della classe 2002 proveniente dall’Igor Gorgonzola Novara –. Non vedo l’ora di cominciare e di lavorare a pieno ritmo con le mie compagne".

Oggi, intanto, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini, reduci dalla sconfitta nel big match con la Savino del Bene Scandicci (ma anche dal trionfo in Supercoppa a Trieste contro la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano), ospiteranno all’Opiquad Arena di Monza la neopromossa Cbf Balducci Hr Macerata di coach Lionetti che domenica scorsa si è assicurata una vittoria in quattro set con Perugia ed è pronta a vender cara la pelle.

Andrea Gussoni