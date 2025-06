Milano in chiave moderna. Powervolley ai giovani

L’Allianz Milano o meglio la Powervolley MILANO 2.0, ovvero il nome con cui il club è stato iscritto al prossimo campionato di Superlega 2025/26, sarà una squadra praticamente nuova e da rodare. Coach Piazza, il pilastro da cui ripartire, almeno alla guida, avrà tante nuove pedine a sua disposizione. Negli ultimi giorni sono stati annunciati due nuovi acquisti, Tommaso Ichino, giovane schiacciatore classe 2004 e Veikka Lindqvist, opposto finlandese classe 2003. Largo ai giovani: il club in questi anni ha lanciato e formato diversi giocatori, a partire da Ferre Reggers, tra i confermati. Lindqvist dovrà cercare di integrarsi al meglio e magari di apprendere qualcosa proprio dal belga: "Non ho ancora incontrato coach Piazza – dice – ma so che ha ottenuto grandi risultati e ho sentito parlare molto bene di lui e del suo modo di allenare. Anche per quanto riguarda gli altri atleti del team non posso dire di avere avuto ancora il piacere di conoscerli. Ho giocato contro Rotty in Belgio e contro Reggers agli Europei Under 21. Ci sono campioni di grande fama, come Cachopa, ma non ci siamo ancora incrociati davvero".

Le novità più importanti riguardano la regia con l’arrivo dell’ex palleggiatore della Vero Volley Monza, Fernando Kreling Chachopa che eredita il lavoro fatto in questi anni da Paolo Porro, e come secondo, il prospetto del 2006, Leonardo Barbati. Tra gli schiacciatori, l’unico confermato è stato Otsuka, con il reparto completato da Recine, il belga Rotty e Ichino. Quest’ultimo è cresciuto nei Diavoli Rosa ed è stato tra i protagonisti della squadra in A3: "Mi metterò a disposizione del gruppo e cercherò di imparare il più possibile. So di dover lavorare soprattutto sulla ricezione, ma avere al fianco atleti così esperti a livello internazionale è una grande opportunità. Ogni allenamento sarà un’occasione per migliorare. Spero di poter essere d’aiuto nel corso della stagione al gruppo dei titolari". Al centro, invece, sono stati confermati Caneschi e Schnitzer e, sempre da Monza, è arrivato Di Martino. Nessuna novità, infine, dalla seconda linea con Damiano Catania e Matteo Staforini.