Milano passa a Cisterna. Vittoria prima dell’Europa

Nella penultima di campionato di regular season l’Allianz Milano si impone contro Cisterna Volley, in terra pontina, per 3 set a 1. Coach Piazza scende in campo con una formazione finalmente al completo dopo la sindrome influenzale che in Champions ha pesato. Il primo set è dall’esito incerto fino alla fine, quando Milano riesce a evitare i vantaggi e chiudere il parziale a proprio favore. Cisterna prova a non far scappare via gli ospiti, mentre Milano soffre in difesa ed è sempre indietro nel secondo set. I meneghini non si scompongono, rimangono concentrati e ribaltano l’andamento del parziale portandolo a casa e andando sul 2 a 0, grazie al positivo ingresso di Otsuka per Kaziyski. Milano abbassa la guardia e anche nel terzo, per merito dei padroni di casa, va sotto e permette ai pontini di rientrare in partita. Gli uomini di Falasca non mollano la presa, la formazione di coach Piazza stringe i denti e riequilibra la situazione e in un finale concitato, in cui Cisterna annulla un match point, alla fine Milano la spunta e conquista i 3 punti. I lombardi si godono ora una giornata di “riposo”, poi testa al match dei playoff di Champions League di martedì sera contro Ankara.

Cisterna Volley - Allianz Milano 1 - 3 (22 - 25; 23 - 25; 25 - 20; 23 - 25).