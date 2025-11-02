Milano per il rilancio. Di Martino, derby da ex: "Zero alibi: ripartiamo»

Tempo di derby e di riscatto. L’Allianz Milano deve cercare punti e una vittoria contro Monza per dare uno scossone a un inizio di stagione contraddistinto già da due ko. Oggi alle 19.30, all’Allianz, la squadra di Roberto Piazza tenterà di trovare continuità nel gioco e una svolta nei risultati. Privi dello schiacciatore Rotty e ancora senza Cachopa, i meneghini proveranno a rispondere sul campo con i fatti.

"Sicuramente - ha detto uno degli ex brianzoli, il centrale Gabriele Di Martino - per me sarà una partita emozionante. Io al Vero Volley sono stato tre anni e ho fatto delle belle esperienze. La carriera di un giocatore è però fatta di tappe, ora sono fiero di difendere i colori di Allianz Milano. Sarà una bella battaglia come tutti i derby".

Sul momento della squadra: "Non dobbiamo cercare alibi: siamo questi e bisogna ricominciare dalle cose buone che abbiamo fatto nei primi due set contro Verona. Determinati, ma anche più concreti nelle fasi finali dei parziali. Nelle prime tre partite ce la siamo sempre giocata con formazioni e giocatori di alto livello, ma abbiamo raccolto solo due punti: è ora di ricominciare a muovere la classifica".

Il calendario ostico non ha aiutato il club ma i ritmi della Superlega, si sa, sono serrati e non conosentono troppi passi falsi.