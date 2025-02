Milano, ultima chiamata. Caccia al posto nei quarti

Due set separano la Numia Vero Volley Milano dai quarti di finale di Champions League. La squadra del Consorzio tornerà in campo oggi alle 19 tra le mura amiche dell’Opiquad Arena di Monza nel ritorno dei playoff contro le tedesche dell’SSC Palmberg Schwerin. La vittoria per 3-0 ottenuta all’andata due settimane fa in Germania lascia tranquille Paola Egonu e compagne che anche perdendo al tie-break passerebbero il turno. Ad attendere la vincente di questa sfida ci sarà l’Eczacibasi Spor Kulubu, squadra turca che punta senza mezzi termini alla Final Four di Istanbul, in programma il 3 e 4 maggio. Milano, da vice-campionessa in carica dopo la finale persa lo scorso anno ad Antalya contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ha lo stesso obiettivo e anche se non potrà organizzare la finale in casa come ha sognato, punta a tornare ancora tra le prime quattro d’Europa, sapendo già che l’eventuale semifinale potrebbe essere, tanto per cambiare, contro le pantere venete, vittoriose negli ultimi dodici scontri diretti, tra cui la recente finale di Coppa Italia. Prima di fare voli pindarici, la formazione del Consorzio dovrà però concentrarsi sul chiudere la pratica tedesca, eliminando la squadra di Leana Grozer, classe 2007, figlia dell’ex giocatore della Vero Volley Monza, Georg, oltre che di Pimpichaya Kokram, stella della Nazionale tailandese. Stasera non dovrebbero esserci troppi problemi, anche se coach Stefano Lavarini alla vigilia ha invitato tutte a non prendere sotto gamba l’impegno: "La gara sarà decisiva per il passaggio ai quarti. Dovremo scendere in campo con la massima concentrazione e determinazione fin dal primo punto, perché lo Schwerin darà il tutto per tutto per ribaltare il risultato dell’andata".

In ogni caso, soprattutto a risultato acquisito potrebbe esserci spazio per il turnover, con chi ha giocato di più nell’ultimo durissimo mese che potrebbe rifiatare in panchina e chi lo ha fatto di meno, che potrebbe dare un contributo importante per chiudere i conti. Questo discorso vale anche per Ludovica Guidi che, viste anche le non perfette condizioni di Anna Danesi, potrebbe avere minuti importanti e non vede l’ora di sfruttarli: "Sappiamo che ci attende una sfida fondamentale per raggiungere i quarti di finale. Stiamo lavorando sia sul piano tecnico sia mentale per partire subito con il giusto approccio e imporre il nostro gioco. Il fattore campo sarà un vantaggio, ma lo Schwerin è una squadra aggressiva, con un gioco veloce, quindi dovremo essere brave, proprio come all’andata, a conquistare i primi set". Da domani poi ci si potrà concentrare sull’ultima settimana di regular season in Serie A1, con tre impegni nell’arco di sette giorni. Si partirà domenica con la trasferta sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, ma l’appuntamento clou sarà mercoledì ancora all’Opiquad Arena di Monza contro la Savino del Bene Scandicci, in quello che a tutti gli effetti sarà uno scontro diretto per il secondo posto della classifica oltre che un possibile anticipo della semifinale scudetto. L’ultimo turno prima dell’inizio dei playoff vedrà, infine, la Numia Vero Volley in campo al Pala Gianni Asti di Torino con la Reale Mutua Fenera Chieri sabato 1 marzo.