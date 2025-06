Modena: De Cecco verso l'addio, offerti 200mila euro per liberarsi del regista

Acque agitate a Modena, dove la colonia di ex Lube sta evaporando in questi giorni di afa. Agli ordini del settempedano Giuliani non ci sarà più Stankovic, approdato a Grottazzolina, in più è scoppiata la "grana" De Cecco. Stando a quanto riporta il sito Volleyball, infatti, la società avrebbe offerto al giocatore 200mila euro, una cifra importante. Destinata però, attenzione, non a trattenerlo, bensì come incentivo per liberarsi del regista che è sotto contratto fino al 2026. Insomma l’argentino sarebbe diventato un peso economico e tecnico dopo una stagione effettivamente anonima. Peraltro sempre secondo Volleyball, De Cecco mesi fa si era presentato dalla presidentessa Gabana con la proposta di un ricco biennale da parte del Fenerbahce (dove andranno Lagumdzija e Chinenyeze) ma il club aveva detto no. E anzi aveva promesso al neo 37enne, ha compiuto gli anni ieri, di estendergli il contratto….vedremo che succederà, tra gli ex Lube quello meno a rischio di cambiare casacca pare essere Anzani, in questi giorni impegnato con la Nazionale.

