Modena Volley: trattativa per rescindere il contratto di De Cecco

È ora Modena la società più attiva sul mercato. Abbiamo riportato del "caso" De Cecco, con la società che starebbe valutando di rescindergli il contratto, gli ultimi rumors raccontano di una trattativa in corso tra le parti. E di cifre importanti in ballo perché l’accordo sarebbe stato raggiunto, ma i gialloblu dovrebbero sborsare circa 500mila euro per l’uscita anticipata da un contratto che scade nel 2026. Alla base della decisione forse un ragionamento sul rapporto qualità-prezzo perchè il regista ex Lube ha mani fatate, però in questa stagione non ha spinto Modena come si sperava e probabilmente la società non è soddisfatta anche del contributo fornito a livello di leadership e capacità di empatia con i compagni, cosa peraltro già emersa a Civitanova. Vedremo se l’esperienza del 37enne terminerà dopo un solo anno, intanto un alzatore argentino sarà a disposizione del settempedano Giuliani, perché Modena ha annunciato Matias Giraudo (a Siena nel 2018-2019). Farà la riserva mentre per il posto da titolare si puntano altri nomi. Da segnalare che il centrale Sanguinetti ha manifestato l’intenzione di andar via e che Giuliani ha il nuovo libero: Modena ha prelevato dallo Zawiercie neo vice campione d’Europa e pure di Polonia l’australiano Perry, classe 1995. Saluta i colori gialloblu ed approda a Piacenza il 2001 schiacciatore cubano Gutierrez.

Andrea Scoppa