Modena Volley: Vittoria travolgente con prestazioni eccellenti in attacco e ricezione

BUCHEGGER 5 (att. 67% su 3 con 1 err., 3 b.s.) – Sembra perdere il filo, al servizio soprattutto, fondamentale nel quale a Verona era stato il migliore nel primo set prima di perdersi per strada. Sembra un tantino scarico, ma non può demordere: il bello viene adesso.

IKHBAYRI 7 (att. 69% su 13 con 1 err., 2 b.s.) – Al contrario, Ahmed è un frullato ipervitaminico per tutta la truppa: saltoni e colpi forti elargiti con generosità soprattutto in attacco rendono Modena immarcabile per “Grotta” su tutti i fronti.

GUTIERREZ 7 (att. 77% su 13 con 2 muri sub., ric. 56% su 16 con 1 err., 2 ace, 5 b.s., 2 muri) – Percentuali sontuose soprattutto dalla “pipe” e la solita ricezione consistente. Unico neo i tanti, troppi errori al servizio.

DAVYSKIBA 7,5 (att. 81% su 16 con 1 err., ric. 72% su 18 con 1 err., 1 b.s.) – Praticamente infallibile in attacco e molto solido pure in seconda linea. Rispetto a Gutierrez ha il pregio di tirare forte dalla linea del servizio, senza sbagliare nulla.

MATI 7,5 (att. 83% su 12, ric. 100% su 1, 5 b.s., 2 muri) – Partitone offensivo e anche a muro, dove la sua capacità di “leggere” il palleggiatore continua a crescere. Anche lui, però, sbaglia un tantino troppo in battuta.

ANZANI 7 (att. 67% su 6, ric. 50% su 2, 3 b.s., 1 muro) – Presente e puntuale sia in attacco che a muro, litiga un tantino col suo nuovo servizio “teso” che spesso gli scappa via lungo. Era la serata giusta per sperimentare.

SANGUINETTI 7 (att. 67% su 3, ric. 1 err., 2 ace, 2 b.s.) – Entra e sfoggia i muscoli, sembra gridare “ci sono anch’io”. Due chiodi in attacco e due ace, tanto per gradire.

FEDERICI 7,5 (ric. 64% su 11) – Partita impeccabile soprattutto sui 5-6 servizi al salto che Cvanciger gli scaglia addosso nei primi due set, i più tirati. Ottima prova.

GOLLINI 7 (ric. 67% su 3) – Entra ben caldo e accomoda bagher precisi in testa a De Cecco. Ben ritrovato.

All. GIULIANI 7 – Il reset dopo la strana partita di Verona è stato immediato. Interessante anche la scelta di alternare le diagonali principali per garantire freschezza, ma pure i centrali: a questo punto, in vista di sabato, ha l’imbarazzo della scelta.

MEIJS 7 (1 ace, 2 b.s.) – Rieccolo! Accolto dagli applausi del Tempio, forza due break col servizio. Bentornato anche a lui.

GROTTAZZOLINA: Zhoukouski 5,5, Cvanciger 6,5, Tatarov 5, Antonov 5, Mattei 5, Comparoni 4,5, Marchisio 5,5. Cubito 6, Vecchi, Marchiani e Bardarov sv. All.Ortenzi 5,5.

Fabrizio Monari