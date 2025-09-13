Mondiale di volley 2025, Italia-Algeria: orario e tv. De Giorgi: "La rivale più debole, sulla carta"

Manila (Filippine), 13 settembre 2025 - L'Algeria è la prima avversaria dell'Italia al Mondiale di volley 2025. Alla Smart Arena Coliseum di Quezon City, va in scena una sfida inedita: le due nazionali infatti non si sono mai incontrate a questi livelli. L'unico precedente risale ai Giochi del Mediterraneo del 2013, quando la selezione africana batté 3-2 gli Azzurri. Azzurri che ovviamente partono grandi favoriti prima del via della gara. D'altronde, Giannelli e compagni sono campioni iridati in carica. Dopo il secondo posto ottenuto alla Nations League dietro la Polonia, la selezione guidata da Fefè De Giorgi vuole essere di nuovo protagonista in questa manifestazione, a cominciare dal duello inaugurale del girone F contro l'Algeria. Ricordiamo che nello stesso raggruppamento sono state inserite Belgio e Ucraina. Le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale.

I convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli;

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani;

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo;

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki;

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

Il calendario dell'Italia

Italia – Algeria (domenica 14 settembre, ore 15:30)

Italia – Belgio (martedì 16 settembre ore 15:30)

Italia – Ucraina (giovedì 18 settembre ore 15:30)

Le parole di De Giorgi

"Abbiamo voglia di iniziare, il percorso di avvicinamento è stato lungo e dispendioso, esattamente come la Nations League che è e rimane una manifestazione molto importante per noi in virtù di ciò che siamo riusciti a costruire. Adesso c'è il giusto desiderio di iniziare questo Mondiale - le parole del commissario tecnico De Giorgi - Gli avversari? L'Algeria la conosciamo poco e sulla carta è l'avversaria più agevole, tecnicamente meno forte, mentre il Belgio il prossimo anno disputerà la Nations League con giocatori che conosciamo da anni militando o avendolo fatto in passato nel campionato italiano e per questo motivo rappresenteranno uno step più in alto. L'Ucraina, infine, l'abbiamo già affrontata in stagione e sappiamo che si tratta di una squadra ostica con giocatori che non mollano mai. Ritengo che dal punto di vista tecnico sarà un crescendo di difficoltà".

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Algeria va in scena domenica 14 settembre, con inizio fissato alle 15:30 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due e sarà visibile anche in streaming attraverso Rai Play (gratis), DAZN e VBTV (per gli abbonati).