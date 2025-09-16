Mondiale di volley 2025, Italia-Belgio: con un successo, Azzurri alla seconda fase

Manila (Filippine), 16 settembre 2025 - Secondo impegno al Mondiale di volley in corso di svolgimento nelle Filippine per l'Italia. Gli Azzurri, inseriti nel raggruppamento F, sono reduci dal netto successo all'esordio contro l'Algeria, battuta 3-0 (25-13, 25-22, 25-17). Una prestazione convincente quella offerta dalla selezione guidata da Fefè De Georgi, che ha accusato solo un passaggio a vuoto nel corso del secondo set. Adesso sulla strada di Giannelli e compagni c'è il Belgio, reduce anch'esso da un'affermazione larga: 3-0 all'Ucraina (25-16, 25-17, 25-22). Per i campioni iridati in carica si annuncia quindi un appuntamento tutt'altro che semplice. In caso di successo, la nostra Nazionale sarebbe già certa di partecipare alla fase a eliminazione diretta.

Le parole di Balaso

A commentare a mente fredda il successo sui nordafricani è stato Fabio Balaso, uno dei veterani del gruppo: “Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio, sicuramente non è stata una bellissima partita, non è stata entusiasmante, ma siamo riusciti a portarla a casa con un 3-0 importante per noi ai fini della classifica e per il prosieguo del girone. La prima partita, l’esordio in una manifestazione così importante, è sempre molto emozionante davanti a un pubblico che ci ha accolto con grande calore e passione, è sempre bello tornare a giocare qui nelle Filippine, la gente sembra impazzire di gioia quando ci vede e questo naturalmente ci fa molto piacere”. Tornando al campo, il libero azzurro analizza la gara contro l'Algeri: "Forse eravamo un po’ tesi, in alcune fasi potevamo fare meglio soprattutto nella fase di cambio palla. Eravamo consapevoli che non ci fosse molto ritmo in campo con loro che a volte commettevano degli errori e altre che invece riuscivano ad andare forte in battuta; questo alternarsi di situazioni a volte non ci ha consentito di prendere il ritmo partita, però tutto questo ci è servito perché sono situazioni che ci torneranno utili in futuro. D’altra parte però ci sono state cose che mi sono piaciute come l’atteggiamento nel secondo set quando abbiamo ribaltato una situazione di difficoltà che poi ci ha definitivamente sbloccato, aspetto che si è visto anche nel terzo set”. Il giocatore della Lube chiude poi parlando delle prossime due partite: “Sarà un Mondiale in crescita, l’asticella si alzerà, con il Belgio sarà una gara molto importante, conosciamo i loro punti di forza, è una squadra molto esperta con ragazzi che hanno giocato da noi in Italia, dovremo affrontarla con la testa giusta. Chiuderemo poi con l’Ucraina che è una formazione buonissima già affrontata in VNL, anche lì sarà una partita molto dura che andrà affrontata con attenzione, non possiamo permetterci disattenzioni”.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Algeria va in scena alla Smart Arena Coliseum di Quezon City oggi, martedì 16 settembre, con inizio fissato alle 15:30 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due e sarà visibile anche in streaming attraverso Rai Play (gratis), DAZN e VBTV (per gli abbonati).

La classifica del girone F

Italia, Belgio 3; Ucraina, Algeria 0

Il calendario del raggruppamento

16 settembre: Ucraina-Algeria (ore 8), Italia-Belgio;

18 settembre: Belgio-Algeria (ore 8), Italia-Ucraina

