Mondiale, Lube in vetrina. Biancorossi da applausi

Tre atleti già in semifinale, altri due che giocano oggi i quarti e altri due ancora eliminati proprio dall’Italia. La Lube si gusta un Mondiale che sta mettendo in risalto il talento e la classe dei suoi giocatori. Ieri la nostra Nazionale ha raggiunto la semifinale, imponendosi con un 3-0 autoritario su quel Belgio che ci aveva steso nella fase a gironi. Una prova ai limiti della perfezione per Giannelli e soci, splendido Balaso, solido Bottolo (che ha anche difeso di piede) e presentissimo un Gargiulo nuovamente titolare. "Una prova di forza, abbiamo fatto 8 ace e tanti break point" ha dichiarato lo schiacciatore, mentre il centrale ha affermato: "Abbiamo giocato con la testa giusta, abbiamo dato loro poche occasioni per rendersi pericolosi, abbiamo disputato una bella partita". Dall’altra parte D’heer è partito dalla panchina e, come l’argentino Kukartsev negli ottavi, a causa dell’Italia è uscito dal Mondiale.

Sabato i ragazzi del ct De Giorgi dovranno vedersela con la Polonia che, sempre ieri, ha steso 3-0 la Turchia. Ancora la Polonia dunque, a nostro avviso la favorita per il titolo e già avversaria dell’Italia in tanti ultimi grandi eventi: ovviamente l’ultima finale iridata nel 2022 col trionfo azzurro, ma anche quella degli Europei del 2023 con la rivincita polacca e pochi mesi fa per la Vnl vinta sempre dalla Polonia. Oggi invece si giocheranno gli altri due quarti tra Iran e Repubblica Ceca e tra Stati Uniti e Bulgaria. Nell’Iran di Piazza curiosità per la prova di Poriya, nella Bulgaria di Blengini occhi su Nikolov (Alex, perché c’è anche il fratellino Simeon) che sta facendo un Mondiale eccellente, addirittura primo per attacchi vincenti a partita con una media di 20. Lo schiacciatore è diventato una stella internazionale, a nemmeno 22 anni e tornerà a Civitanova molto più forte anche mentalmente.

Intanto i suoi compagni in maglia Lube proprio oggi faranno la terza uscita pre-campionato, di scena alle 17.30 al PalaBarton Energy, per misurarsi con la Sir Susa Scai Perugia. Il bis del 3-1 biancorosso di mercoledì scorso. A Pian di Massiano sarà una Lube a metà, con aggregati tre giovani dell’Academy Volley Lube, il centrale Mario Wang, il suo compagno di reparto Federico Amadio e lo schiacciatore/opposto Mattia Penna. I Block Devils invece avranno a disposizione 9 atleti della Prima squadra come Bryan Argilagos, Wassim Ben Tara, Massimo Colaci, Federico Crosato, Gabrijel Cvanciger, Donovan Dzavoronok, Marko Gaggini, Oleh Plotnytskyi e Sebastian Solé.