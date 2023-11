Mondiale per club. Il club umbro tra le società in gara

Oggi a Civitanova, tra un mese in India. A dicembre Perugia volerà a Bangalore e dal 6 al 10 difenderà il suo trono di club campione iridato. Il Mondiale per Club è stato svelato e avrà 6 team al via. Mancherà la formazione vincitrice della Champions, perché lo Zaksa ha rifiutato pure stavolta, anzi non c’è manco la finalista, gli altri polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Quantomeno è stata garantita "l’internazionalità" rispetto al passato. Per la Champions andranno i turchi dell’Halkbank che avevano eliminato Civitanova nei quarti. Le altre partecipanti sono i brasiliani del Sada e dell’Itambè Minas, rispettivamente campioni e vice dell’ultimo sudamericano, i giapponesi del Suntory Sunbirds vincitori del campionato asiatico ed i padroni di casa dell’Ahmedabad Defenders che si sono aggiudicati il campionato nazionale.

