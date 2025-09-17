Mondiale volley 2025, Italia-Ucraina: partita da dentro o fuori per gli Azzurri. Orario tv

Manila (Filippine), 17 settembre 2025 - Dentro o fuori. Non è ancora una gara della fase a eliminazione diretta, ma è come se lo fosse. Italia-Ucraina mette in palio un posto negli ottavi di finale del Mondiale di volley in corso di svolgimento nelle Filippine. Gli Azzurri, dopo il successo all'esordio ai danni dell'Algeria, si sono complicati maledettamente la vita perdendo al tie-break contro il Belgio e adesso non possono più sbagliare se vogliono proseguire la loro avventura nella competizione iridata. Dovessero avere la meglio come accaduto negli unici due precedenti (l'ultimo dei quali risalente allo scorso luglio in Nations League), i campioni in carica affronteranno una delle squadre provenienti dal girone C, quello che al momento vede Argentina al primo posto con 5 punti, davanti a Francia (4), Finlandia (3) e Corea del Sud (0).

Le parole di Anzani

Il veterano del gruppo azzurro, Simone Anzani, analizza così il momento: “Come ne abbiamo vinte tante di partite in carriera, così ne abbiamo perse altrettante; secondo me bisogna analizzare quello che non è andato, ma allo stesso tempo non bisogna fasciarsi troppo la testa o farsi troppi pensieri negativi perché non serve”. Il centrale azzurro poi prosegue: “La gara contro l'Ucraina rappresenta il nostro 'sedicesimo di finale', sarà una gara da dentro o fuori, sappiamo che si può incappare in una sconfitta come quella di ieri perché è una squadra con giocatori di valore che da tanti anni giocano ad alti livelli. Forse l’abbiamo approcciata non nel migliore dei modi e, come ho ripetuto tante volte, nella pallavolo maschile di oggi non esistono più partite semplici o partite troppo difficili, se non giochi con attenzione e con un livello tecnico sempre alto rischi di perdere e così è successo a noi ieri. A un certo punto siamo riusciti a tamponare la situazione di difficoltà, ma in generale c’è da riflettere, però allo stesso tempo siamo consapevoli della nostra forza e di quello che va fatto domani per passare la fase a gironi”. Il vicecapitano poi conclude: “La mia sensazione è che forse non ci aspettavamo un Belgio così aggressivo in grado di fare una grande fase difensiva; loro sono stati davvero bravi a toccare tanti palloni, ad arrivare in ogni zona del campo, a vincere tante azioni lunghe e questo ci ha un po’ impressionato e destabilizzato. Il nostro è uno sport tecnico, quando le cose non vanno bene devi migliorare questo aspetto e noi non lo abbiamo fatto; questo ci ha messo in difficoltà; siamo grandi, grossi e vaccinati per sapere come si reagisce a una sconfitta; ognuno di noi analizzerà i propri aspetti per poi andare in campo domani per riportare la vittoria a casa e passare il girone”.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Ucraina va in scena alla Smart Arena Coliseum di Quezon City domani, giovedì 18 settembre, con inizio fissato alle 15:30 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due e sarà visibile anche in streaming attraverso Rai Play (gratis), DAZN e VBTV (per gli abbonati).

La classifica del gruppo F

Belgio 5; Italia 4; Ucraina 3; Algeria 0

Il calendario del raggruppamento

18 settembre: Belgio-Algeria (ore 8), Italia-Ucraina (ore 15:30)