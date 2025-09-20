Mondiale di volley 2025, Italia in campo negli ottavi. Di fronte l'Argentina. Orario tv

Manila (Filippine), 20 settembre 2025 - Agguantato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale di volley 2025 grazie al netto successo ai danni dell'Ucraina, l'Italia si appresta ad affrontare la prima partita della fase a eliminazione diretta, che la vedrà opposta all'Argentina. Giannelli e compagni, che come noto si sono qualificati in virtù del secondo posto della pool F alle spalle del Belgio, sfidano l’Albiceleste di Marcelo Mendez, formazione che il gruppo tricolore conosce molto bene e che ha affrontato varie volte negli ultimi anni, l’ultima delle quali il 15 giugno a Quebec City quando Giannelli e compagni s’imposero con il punteggio di 3-1 durante la Volleyball Nations League. I sudamericani hanno chiuso al primo posto la pool C e di fatto hanno eliminato la Francia, battendola al tie-break (28-26, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12) nell'ultimo, decisivo, match.

Le parole del ct

“Gli argentini li conosciamo bene, sanno giocare faccia a faccia, hanno tecnica e un gran temperamento - afferma Ferdinando De Giorgi, ct dell'Italia - Abbiamo giocato contro di loro tante volte quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Le partite da dentro o fuori vanno preparate pensando a tutte le possibili situazioni, poi certo esiste sempre il fattore dell’imprevedibilità, ma la nostra è una squadra equilibrata e questo è un suo punto di forza. Su questo dobbiamo insistere volta per volta per cercare e trovare la strada giusta per venire a capo delle partite”. Il commissario tecnico continua sugli avversari: “Hanno un palleggiatore come De Cecco in grado di dare un ritmo e una qualità unica nel suo genere, dovremo essere bravi a forzare il servizio per tenerlo lontano da rete così da rendere più facile la lettura delle trame dei nostri avversari. Loro giocano una palla rapida di banda quindi se saranno bravi in ricezione noi dovremo lavorare un po’ di più nell’uno contro uno; dovremo essere abili a contenerli e limitarli, la bravura degli avversari non si può cancellare, ma limitarla si”.

Il commento di Romanò

A presentare il match ci pensa anche Yuri Romanò: “Siamo carichi, l’obiettivo era quello di arrivare a queste partire da dentro o fuori anche se noi abbiamo già provato questa sensazione prima del match contro l’Ucraina e credo che per noi sia stato comunque un bene; con l’Argentina sarà una gara difficile che nasconderà dei momenti di difficoltà, cosa normale in partite di questo tipo; già nel girone abbiamo dimostrato di essere pronti ad affrontarli e a superarli quindi siamo ottimisti”. L’opposto azzurro ha poi continuato: “Anche giocando una buona pallavolo sappiamo che loro saranno sempre lì e potrebbero ribaltare la partita in qualsiasi momento, ma questo tipo di atteggiamento dovrà valere anche per noi; le difficoltà ci saranno e dovremo essere bravi a rimanere sempre sul pezzo, rimanendo uniti e concentrati avendo fiducia nei nostri mezzi sapendo di poter ribaltare le cose anche se in difficoltà”. Romanò fa un bilancio della prima fase della rassegna iridata: “Il bilancio fino a ora è positivo perché abbiamo passato il girone qualificandoci per gli ottavi che naturalmente era un nostro obiettivo, ci sono stati dei momenti difficili e secondo me è stato un bene che siano arrivati nel girone, una fase in cui teoricamente te li puoi permettere; ci serviranno per il prosieguo del torneo perché ci hanno fornito spunti importanti e ci consentiranno di essere maggiormente pronti quando servirà”. Un commento generale sulla manifestazione: “E’ un mondiale strano, anche se poi non lo è così tanto visto che la nostra stagione è molto lunga, difficile, nella pallavolo di oggi le squadre che arrivano fisicamente in forma, anche se meno quotate, mettono in difficoltà quelle più forti anche perché sono in grado di giocare un po’ più libere di testa e si è visto. Per questo è importante stare sempre sul pezzo perché davvero si può perdere contro tutti”. Ancora sulla rassegna iridata: "Il mondiale, oltre che dal punto di vista tecnico, è impegnativo anche in termini di tempo, nel senso che durano parecchi giorni; non è facile stare lontani da casa in assoluto, poi per chi, come me, ha una famiglia, può essere ancora più complicato. E’ anche vero però che noi atleti vogliamo esserci a tutti i costi, è un onore, non certo un peso poter essere qui, quindi daremo tutti noi stessi per ottenere il miglio risultato possibile”.

Orario e dove vedere la sfida

Italia-Argentina va in scena alla SM Mall of Asia Arena di Manila domenica 21 settembre, con inizio fissato alle 9:30 (ora italiana). Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Due e sarà visibile anche in streaming attraverso Rai Play (gratis), DAZN e VBTV (per gli abbonati).