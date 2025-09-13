Mondiale di volley maschile 2025: le partite dell’Italia, gli orari e dove vederle. Il quadro dei gironi
Gli Azzurri, campioni in carica, affrontano Algeria, Belgio e Ucraina. Le altre favorite al titolo? Polonia, Francia, Stati Uniti e Brasile
Milano, 13 settembre 2025 - Prende il via il Mondiale di volley maschile, che va in scena nelle Filippine. L'Italia si presenta alla manifestazione iridata da campionessa in carica, dopo il titolo ottenuto nel 2022 battendo in finale la Polonia. Gli Azzurri, che recentemente hanno chiuso al secondo posto la Nations League perdendo nell'atto conclusivo proprio contro la Polonia, sono ovviamente fra i favoriti, assieme alla solita Polonia, alla Francia campionessa olimpica, agli Stati Uniti (che agli ultimi Giochi hanno sconfitto l'Italia nella finale per la medaglia di bronzo) e al Brasile. La selezione guidata da Fefè De Giorgi è stata inserita nel raggruppamento F assieme ad Algeria (prima avversaria dei nostri portacolori), Belgio e Ucraina.
La formula del torneo
E' prevista una fase a gironi che durerà fino al 19, con il passaggio del turno delle prime due nazionali in ciascuno degli otto raggruppamenti. Dopo un giorno di riposo, la fase a eliminazione diretta inizierà il 20 settembre con gli ottavi di finale.
Il calendario dell'Italia
- Italia – Algeria (domenica 14 settembre, ore 15:30)
- Italia – Belgio (martedì 16 settembre, ore 15:30)
- Italia – Ucraina (giovedì 18 settembre, ore 15:30)
I convocati azzurri
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli;
Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti;
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani;
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò;
Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace
Gli altri gironi
- Girone A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia
- Girone B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania
- Girone C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud
- Girone D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia
- Girone E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile
- Girone G: Giappone, Canada, Turchia, Libia
- Girone H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina
Il programma dagli ottavi alla finale
Ottavi di finale - Domenica 21 settembre
- R16 – 3: C1 – F2 (ore 9:30 o 14)
- R16 – 4: F1 – C2 (ore 9:30 o 14)
Quarti di finale - Mercoledì 24 settembre
- QF – 2: Vincenti R16 – 3 vs Vincenti R16 – 4 (ore 9:30 o 14)
Semifinali - Sabato 27 settembre
- SF – 2: Vincenti QF – 2 vs Vincenti QF – 3 (ore 8:30 o 12:30)
Finali - Domenica 28 settembre
- Finale per la medaglia di bronzo (ore 8:30)
- Finale per la medaglia d’oro (ore 12:30)
Dove vedere la manifestazione
Le partite dei Mondiale di volley maschile sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su