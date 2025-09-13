Mondiale di volley maschile 2025: le partite dell’Italia, gli orari e dove vederle. Il quadro dei gironi

Milano, 13 settembre 2025 - Prende il via il Mondiale di volley maschile, che va in scena nelle Filippine. L'Italia si presenta alla manifestazione iridata da campionessa in carica, dopo il titolo ottenuto nel 2022 battendo in finale la Polonia. Gli Azzurri, che recentemente hanno chiuso al secondo posto la Nations League perdendo nell'atto conclusivo proprio contro la Polonia, sono ovviamente fra i favoriti, assieme alla solita Polonia, alla Francia campionessa olimpica, agli Stati Uniti (che agli ultimi Giochi hanno sconfitto l'Italia nella finale per la medaglia di bronzo) e al Brasile. La selezione guidata da Fefè De Giorgi è stata inserita nel raggruppamento F assieme ad Algeria (prima avversaria dei nostri portacolori), Belgio e Ucraina.

La formula del torneo

E' prevista una fase a gironi che durerà fino al 19, con il passaggio del turno delle prime due nazionali in ciascuno degli otto raggruppamenti. Dopo un giorno di riposo, la fase a eliminazione diretta inizierà il 20 settembre con gli ottavi di finale.

Il calendario dell'Italia

Italia – Algeria (domenica 14 settembre, ore 15:30)

Italia – Belgio (martedì 16 settembre, ore 15:30)

Italia – Ucraina (giovedì 18 settembre, ore 15:30)

I convocati azzurri

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli;

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti;

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani;

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò;

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

Gli altri gironi

Girone A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia

Girone B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania

Girone C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud

Girone D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia

Girone E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile

Girone G: Giappone, Canada, Turchia, Libia

Girone H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina

Il programma dagli ottavi alla finale

Ottavi di finale - Domenica 21 settembre

R16 – 3: C1 – F2 (ore 9:30 o 14)

R16 – 4: F1 – C2 (ore 9:30 o 14)

Quarti di finale - Mercoledì 24 settembre

QF – 2: Vincenti R16 – 3 vs Vincenti R16 – 4 (ore 9:30 o 14)

Semifinali - Sabato 27 settembre

SF – 2: Vincenti QF – 2 vs Vincenti QF – 3 (ore 8:30 o 12:30)

Finali - Domenica 28 settembre

Finale per la medaglia di bronzo (ore 8:30)

Finale per la medaglia d’oro (ore 12:30)

Dove vedere la manifestazione

Le partite dei Mondiale di volley maschile sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.