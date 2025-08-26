Mondiali: alle 12 (Rai 2 e Dazn) le ragazze di Velasco già agli ottavi si giocano la testa del girone. Fame azzurra, test Belgio per la vetta

È il primo vero bivio, al quale l’Italia arriva comunque da grande favorita: tra le azzurre di Velasco e la vittoria consecutiva numero 32 si frappone il Belgio, oggi a Phuket alle 12 (diretta Rai2, Dazn e Vbtv). A dire il vero il gruppo azzurro ha sempre detto di non guardare con molta attenzione al numero dei successi, e in effetti oggi conta di più battere il Belgio per chiudere il girone al primo posto, che significa trovare la seconda del gruppo di Polonia e Germania che si affronteranno domani.

La tranquillità del gruppo si capisce bene dalle parole della capitana Anna Danesi (nella foto): "Abbiamo già conquistato gli ottavi, ma a noi interessa chiudere da prime la pool un po’ per confermare quanto di buono fatto finora e un po’ per arrivare nel migliore dei modi alla seconda fase. Contro il Belgio sarà sicuramente una bella partita, conosciamo alcune atlete e il loro stile di gioco è più vicino al nostro. Sarà una partita più difficile e combattuta. Nelle altre pool qualche big ha perso dei set (il Brasile, ndr) e questo deve servirci da lezione per approcciare in maniera decisa ogni match".

Il Belgio è una realtà cresciuta molto negli ultimi vent’anni, ma se i precedenti dicono che l’Italia ha vinto 35 volte su 40 negli scontri diretti è perché le gerarchie esistono. Poi bisogna confermarle sul campo, ovviamente.

Campo che ha già emesso i primi verdetti, anche se il tabellone degli ottavi e dei turni seguenti sarà composto solo dalle classifiche definitive dei vari gironi. Sono già promosse alla fase ad eliminazione diretta, oltra e Italia e Belgio e Polonia e Germania che si sfideranno a ranking ’incrociato’, Thailandia e Olanda, Brasile e Stati Uniti, Turchia e Canada, Repubblica Dominicana e Cina, Serbia (ieri infortunio alla caviglia per Boskovic) e Giappone. Due posti ancora da assegnare, uno tra Francia e Grecia, l’altro tra Argentina, Rep.Ceca e Slovenia.