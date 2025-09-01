Mondiali di volley femminile, mercoledì la sfida alla Polonia. Argento iridato per gli azzurrini under 21. De Giorgi scopre Sani, Velasco cerca il 34

Un oro sulla sabbia, un argento under 21 e tanto lavoro per gli obiettivi mondiali dei grandi. La domenica del villaggio del volley è di quelle in cui non sai quale canale guardare. L’oro arriva dal beach ed è un bel segnale di ripartenza, ad Amburgo Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno vinto il torneo superando in finale le brasiliane Thamela Coradello Galil e Victória Lopes Pereira Tosta 2-1 (17-21, 21-18, 15-6), centrando la loro prima vittoria in un torneo del World Tour Elite 16.

L’argento arriva dai ragazzi dell’under 21, che sono arrivati ad un pelo da una clamorosa doppietta: le giovani azzurre hanno vinto il mondiale due settimane fa, i ragazzi di Fanizza in Cina si sono arresi solo in finale contro l’Iran 1-3 (25-15, 18-25, 22-25, 14-25), ma è un argento che conferma l’Italia sul podio per la quarta volta consecutiva e conferma che dietro la prima squadra di De Giorgi, che ieri ha chiuso il torneo di Torino battendo 3-1 l’Olanda con Sani opposto (17) e Bottolo top-scorer (20).

Intanto in Thailandia le azzurre di Velasco preparano il quarto contro la Polonia, che si giocherà mercoledì alle 15.30 italiane. Le polacche allenate da Lavarini sono state battute anche nella Nations league, ma non sarà comunque facile per l’Italia allungare la striscia vincente a 34 successi consecutivi. In palio ci sarà la semifinale mondiale: Velasco cerca di raggiungere Pozzo e Rudic tra i ct che hanno fatto l’accoppiata Olimpiade-Mondiale, ma la strada è ancora lunga. Ieri sono approdate ai quarti Francia (3-1 alla Cina) e Brasile (3-1 alla Repubblica Dominicana), oggi ultimi ottavi Turchia-Slovenia e Usa-Canada.

d. r.