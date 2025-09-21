Mondiali di volley, Italia ai quarti: battuta l’Argentina 3-0

Ai quarti del mondiale di volley passa l’Italia, che batte 3-0 (25-23, 25-20, 25-22 ) l’Argentina e ora aspetta la vincente di Belgio-Finlandia per conoscere il nome della propria avversaria. Ma la cosa più importante è che gli azzurri ritrovano i propri leader tecnici e morali quando conta di più: la prova di grande concretezza di Michieletto, che ha il compito di caricarsi sulle spalle questa squadra in attacco, e la personalità di Giannelli sono segnali importanti in vista della volata finale per questi mondiali nei quali la Polonia rimane la grande favorita (nei quarti troverà la Turchia, derby serbo in panchina tra Grbic e Kovac), ma un’Italia in questa versione resta la più seria alternativa, anche se il tabellone metterebbe di fronte le due finaliste della recente Vnl già in semifinale. A incoraggiare qualche sogno di gloria anche la crescita dei centrali, la credibilità di Bottolo chiamato a sostituire Lavia infortunato all’ultimo momento, e la silenziosa efficacia di Yuri Romanò.

De Giorgi inizia con il sestetto base, Giannelli in regia e Romanò opposto, Bottolo e Michieletto in banda, Gargiulo e Russo al centro, Balaso libero. L’Argentina si basa molto sulla qualità delle giocate dell’alzatore De Cecco, le mani più raffinate al mondo in questo momento sotto la rete del volley, e quindi gli azzurri devono cercare di puntare molto sul servizio. Anche per questo si spiegano una serie di battute sbagliate superiore alla media, ma è un dazio che si può pagare. La tensione si fa sentire soprattutto nel primo set, in cui il muro dell’Italia è un po’ ballerino e in attacco i nostri punti di riferimento faticano a carburare. Così dal break iniziale per 3-0 i sudamericani restano abbastanza in controllo fino al 17-14, poi l’Italia mette il turbo perché entrano in partita i due leader, Michieletto e Giannelli. Sorpasso sul 19-18, Romanò, poi Gargiulo e Michieletto procurano il primo setball sul 24-22, al secondo è Giannelli a firmare il punto del set, nonostante il videocheck chiamato per un’invasione inesistente.

Secondo set ancora lottato, ma dal 10-10 l’Italia scappa: 15-10, ancora Michieletto ci trascina fino in fondo, ancora Giannelli a siglare l’ultimo punto. Terzo set in fotocopia, equilibrato fino alla volata finale quando esplode la gioia di De Giorgi per l’ultimo punto siglato da Bottolo con un palleggio deviato dal muro. E’ un gesto anche simbolico, che si potrebbe riassumere nell’identità della squadra: non siamo i più forti fisicamente, quindi siamo bravi nell’arte di arrangiarsi.