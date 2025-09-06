Mondiali di volley, l’Italia batte il Brasile 3-2: in finale contro la Turchia di Santarelli

E’ un’Italia infinita. Saranno le azzurre a contendere il titolo mondiale del volley femminile, domenica alle 14.30 alla Turchia di Daniele Santarelli (che ha battuto il Giappone 3-1). Santarelli è anche il marito di Monica De Gennaro, oltre che il tecnico della Conegliano dei record campione d’Italia e d’Europa col club, d’Euopa con la Turchia. Le azzurre hanno battuto il Brasile 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). La partita è di una bellezza abbagliante, fatta di discesa ardite e di risalite. Nel primo set Velasco schiera il sestetto base Orro-Egonu, Fahr-Danesi, Sylla-Nervini con De Gennaro libero. Il Brasile parte fortissimo, 11-6 poi 13-7 e 15-8, e ancora 17-10 quando Julio Velasco decide di inserire Antropova al posto di una Egonu che fino a quel momento non aveva risolto i problemi azzurri con la solita strapotenza in attacco. L’ingresso della Antropova porta una prima reazione, quattro punti dal 10-17, poi sul 14-18 l’alzatrice Alessia Orro si procura un lieve infortunio alla caviglia ed entra Carlotta Cambi in regia. L’Italia arriva sul 19-21 e sul 22-23 grazie a Nervini, ma Rosamaria e un’incomprensione tra Cambi e Fahr in attacco danno il set alle brasiliane.

Nel secondo rientra Orro, che gioca a lungo senza la consueta agilità nei piedi ma pian pianino si scioglie, e con lei l’Italia. Antropova è rimasta dentro e l’Italia è brava a scuotersi: 5-2, poi 9-5, ma il Brasile si riaggancia a 12, quando arriva il break buono: 16-14, 20-16, 23-20 e 24-21, Antropova sbaglia battuta sul primo setpoint ma le azzurre pareggiano. Terzo set che somiglia molto a quello della verità: squadre abbracciate nel punteggio fino al 19 pari, il primo setball lo conquista l’Italia sul 24-23, Gabi lo ribalta, Egonu entrata per il doppio cambio pareggia a 25, le azzurre ne hanno un altro ma ancora Gabi e un muro su Antropova portano sul 27-28, ed è un’azione identica che mette il cappello sul set: 30-28 per il Brasile.

Nel quarto l’Italia riparte con Egonu, l’equilibrio regna ancora sovrano tra difese incredibili e lezioni di tecnica in attacco di una incredibile Gabi. Le azzurre hanno il pregio di non mollare mai, va avanti 20-17 e 21-19 ma il Brasile è indomabile e pareggia a 21 con il muro su Egonu. Sylla risponde, poi è uno scambio di videocheck su tocchi a muro, 23-22 Italia, muro della Giovannini entrata al posto della Nervini ad inizio parziale e primo setpoint, muro di Egonu e Fahr e si va al tie-break.

Il quinto set è un concentrato di emozioni, una spremuta di cuore: 3-1 Italia con Sylla ed Egonu, che firma anche il 4-2, Gabi porta il Brasile avanti 5-4, sul 5-5 Velasco si gioca il doppio cambio con Antropova e Cambi. Kate mura, Bergmann pareggia a 6: squadre allacciate in un tango che piacerebbe al ct azzurro. Nervini sbaglia, Antropova mura Gabi: 7-7, Sylla e uno dei rari errori di Gabi danno il 9-7 azzurro ma la fuoriclasse carioca cala il tris del sorpasso: 10-9 Brasile, Kisy sbaglia ed è 10 pari. Dopo due ore e mezza di battaglia Gabi sparacchia fuori, 11-10, le sudamericane sono solo la loro stella che pareggia a 11. 12-12 con Rosamaria, Sylla murata per il 13, Egonu schiaccia il pari e Anna Danesi a rete procura il matchpoint. Ci pensa Egonu, siamo in finale mondiale.