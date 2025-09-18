Mondiali di volley, l’Italia agli ottavi: domenica troverà l’Argentina

L’Italia va veloce, per sorpassare la paura. Con qualche cambiamento tattico nel gioco, chiamando più spesso in causa i centrali, ma soprattutto con un atteggiamento diverso gli azzurri si prendono lo spareggio terribile contro l’Ucraina per 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) e arrivano agli ottavi dove domenica mattina, probabilmente alle 9.30, affronteranno l’Argentina del veterano De Cecco, sesto mondiale all’attivo, che ha eliminato a sorpresa la Francia di Giani. Chi passa troverà nei quarti la vincente di Finlandia-Belgio.

De Giorgi ovviamente e giustamente conferma capitan Simone Giannelli titolare, e lui apre con un ace. Opposto Romanò, centrali Anzani e Russo, martelli Michieletto e Bottolo, libero Balaso. Nella Ucraina manca per scelta il giocatore più forte, Oleh Plotnyckyj, che ha chiuso con la nazionale. Gli azzurri sono nervosi, gli ucraini sicuramente giocano più sciolti e la partita rimane in equilibrio: 12-12, qualche regalo avversario ci permette di scioglierci sul 18-14, il grande muro di Romanò fissa il 20-16, Giannelli che usa i centrali ci permette di arrivare 23-19 con Gargiulo e anche se l’Italia sbaglia molto in battuta, ci pensano prima Bottolo (24-20), poi Michieletto: 25-21 e azzurri in vantaggio.

Secondo set ancora combattuto: sul 6-6 l’ace di Bottolo e due attacchi di Romanò che poi però sbaglia quello del pareggio ucraino, 9-9, ma diventa 10-12 e 11-13, poi 13-15, gli azzurri pareggiano a 16, sorpassano sul 21-20 con un grande muro di Giannelli e po di Gargiulo, 22-20, 23-21, il punto esclamativo lo mette ancora Michieletto, stavolta con un muro.

Nel terzo finalmente il gioco azzurro si scioglie, Bottolo e i centrali permettono a Giannelli di divertirsi di più e il capitano risponde con una partita che cancella la giornata storta contro il Belgio. Subito 10-6, poi 17-11, fino al punto della vittoria siglato da Gargiulo.

Quanto agli altri gironi, si conferma il mondiale delle sorprese. Eliminata la Francia di Giani, campione olimpico in carica, che nella sfida decisiva è stata battuta al tie-break dall’Argentina, passata con la Finlandia nel girone abbinato negli ottavi a quello dell’Italia. Passano anche la Tunisia di Placì e l’Iran di Piazza che elimina i padroni di casa delle Filippine allenati da Frigoni, mentre i nordafricani hanno battuto ed estromesso l’Egitto di Bonitta. Il Brasile ha perso contro la Serbia 0-3, con il ct Bernardinho in lacrime a bordo campo durante la partita: prima del match gli era stata annunciata la morte della madre, che aveva 91 anni. Dopo la sconfitta, la seleçao ha aspettato l’esito di Repubblica Ceca-Cina: il successo dei cechi 3-0 ha sancito l’altra eliminazione illustre di giornata: per un set, anche il Brasile è fuori. Sei ct italiani sui 10 presenti arrivano agli ottavi: De Giorgi, Zanini, Soli, Blengini, Placì e Piazza, eliminati Bonitta, Frigoni, Montagnani e Giani.

Il quadra degli ottavi.

Sabato 20 settembre Turchia-Olanda ore 9.30, Polonia-Canada ore 14.

Domenica 21 settembre Argentina-Italia ore 9.30, Belgio-Finlandia ore 14.

Lunedì 22 settembre Bulgaria-Portogallo ore 9.30, Stati Uniti-Slovenia ore 14.

Martedì 23 settembre Tunisia-Repubblica Ceca ore 9.30, Serbia-Iran ore 14