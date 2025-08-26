Mondiali di volley, l’Italia chiude in testa il girone: 3-1 al Belgio, vittoria numero 32

Il rischio è di credere che sia tutto facile, ma in realtà non lo è stato mai. La vittoria consecutiva numero 32 dell’Italvolley femminile è stata tutto tranne che una passeggiata. E’ vero che il Belgio non è tra le favorite del mondiale thailandese, ma tra piccoli acciacchi che hanno tolto all’Italia la possibilità di sfruttare il doppio cambio con Antropova come al solito, e la bravura di qualche avversaria, soprattutto la Herbots, il successo finale per 3- (25-16, 25-26, 21-25, 25-18) è stato più sudato di quanto non dicano i parziali. Il primo set, affrontato con il solito sestetto (Orro-Egonu, Nervini-Sylla, Danesi-Fahr con De Gennaro libero), in realtà si spezza subito come un wafer: dal 2-2 all’8-2 per l’Italia il break è già quello buono per portarsi in vantaggio, basta aspettare il sigillo finale della Nervini.

Il secondo non è molto diverso, lo strappo arriva solo più tardi, dal 9-9 al 19-10, chiude la Fahr che è una delle assolute protagoniste in attacco insieme alla solita Paola Egonu. L’Italia gioca bene ma deve faticare un po’ più delle prime due partite, e del resto il Belgio era arrivato a questa sfida a punteggio pieno come le azzurre.

Nel terzo l’equilibro dura a lungo e anzi, il Belgio va avanti 19-17 quando Velasco chiama timeout, il Belgio arriva 20-17, Egonu ci riporta 19-20, risponde Herbots, ancora Egonu: 20-21, entra Antropova al servizio per Danesi e sbaglia, 20-22. Martin segna il 23, Egonu mette fuori il 20-24, sul primo setball gli arbitri vedono un tocco a muro delle azzurre e danno il set al Belgio ma il videochallenge dà ragione a Velasco: 21-24, ma il verdetto è solo rimandato. 25-21 Belgio, si va al quarto.

Quella che rientra in campo è un’Italia che ha gli occhi della tigre, per dirla alla Velasco, anche se in realtà la Egonu somiglia più a una pantera. Ma tutta la squadra rientra con la massima concentrazione, Paola è il terminale di un gioco collettivo e del carattere di una squadra che non ammette la possibilità di andare al tie-break. Subito 7-3, poi 10-4 per le azzurre, 14-7, 18-11. 20-13, 21 col muro di Akrari entrata al posto di Danesi, colpita da una leggerissimo attacco di tachicardia. Il Belgio ci prova con tre punti, entra Antropova per Egonu e fa il 22-16, poi mette il muro del 24 e sul matchpoint numero due chiude un’immensa Fahr.

Ora le azzurre aspettano di conoscere il nome dell’avversaria nei quarti di domenica: sarà la squadra che arriverà seconda nel girone di Polonia e Germania che si affronteranno domani. Chi perde trova l’Italia a Bangkok, chi vince se la vedrà con il Belgio e poi nei quarti si sfideranno le vincenti di questi due ottavi.

Al termine della partita sono arrivate dalla Federazione parole rassicuranti in merito al malore avvertito dalla giocatrice Danesi "L'atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L'atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti". Lo scrive la Federvolley, a proposito delle condizioni di Anna Danesi, uscita dal campo nel corso del quarto set del match Italia-Belgio. "Voglio rassicurare tutti quelli che mi stanno scrivendo per sincerarsi delle mie condizioni. Sto bene, è stato un lieve episodio di tachicardia dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l'affetto e continuate a seguirci", ha rassicurato l'azzurra.