Mondiali di volley, l’Italia dice 33 e vola ai quarti: Germania dominata

Bangkok, 30 agosto 2025 – Il derby dei ‘Giulio’ lo vince Velasco. Nello stesso palazzetto che un anno fa aveva fatto da sfondo al successo azzurro in Nations League, il primo della ‘nuova’ era con il ct italoargentino, l’italvolley conquista i quarti di finale mondiali, battendo la Germania del ct Giulio Bregoli 25-19, 25-18, 25-11.

La striscia vincente della nostra Nazionale sale a 33, prestazione convincente nella prima gara senza appello, ai quarti di finale (mercoledì) la vincente del match fra Belgio (già superato 3-1 nei gironi) e Polonia in campo questa sera.

L’Italia, per una sfida apparsa insidiosa sin dalla vigilia, si affida al sestetto Orro-Egonu in diagonale, Sylla-Nervini in banda, Fahr-Danesi (pienamente recuperata dopo la tachicardia) al centro, De Gennaro libero. Per l’occasione recupera anche Carlotta Cambi dopo i problemi fisici, ciò consente a Velasco di utilizzare il ‘doppio cambio’ già dal primo set. Le sfidanti si conoscono bene: diverse le tedesche che giocano nel Campionato Italiano: Weitzel, Strubbe, Weske, Alsmeier, Straube e Cekulaev. Una Germania che sfoggia un gioco veloce, ma soprattutto solide basi difensive, secondo l’impronta di Bregoli, resiste due set e poi molla al terzo.

Intanto il campo ha già parlato, il primo quarto di finale sarà fra Olanda e Giappone. Le orange hanno superato per 3-2 la Serbia, secco 3-o delle nipponiche alla Thailandia.

La partita. Fahr, ma soprattutto Nervini a fare la differenza, punto di svolta del primo set è un pallonetto al velluto della milanese che porta l’Italia sull’11-10 (a fine parziale 5 punti per lei). Da lì comincia l’allungo azzurro, un vantaggio mai ricucito dalla Germania fino al 25-22 decisivo con le teutoniche che riescono ad annullare pure 3 set point. Egonu e Danesi, invece, non così incisive.

Nervini che però attraversa un momento di difficoltà el secondo parziale (il più combattuto), tant’è che Velasco sceglie di sostituirla con Giovannini. Il muro delle tedesche – chiuse in difesa – sembra insormontabile, almeno fino al 14 pari. E’ lì che arriva la risposta italiana: la difesa azzurra inizia a fare la differenza, De Gennaro sale in cattedra e le ragazze di Velasco infilano un parziale di 7-0 dal 18 pari.

L’Italia parte subito forte nel parziale decisivo, protagonista Paola Egonu fra diagonali fulminee e un muro che porta subito le azzurre sul 5-1. Progressione Italia fino all’11-4, quando la Germania chiama l’ennesimo timeout, mentre Stigrot fa da agnello sacrificale in ricezione. Le azzurre dilagano, Velasco fa ricorso nuovamente al doppio cambio con le sue ragazze avanti 23-10. Chiudono conti una ‘clavata’ di Antropova e la palla match di Sara Fahr.