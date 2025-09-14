Mondiali di volley, l’Italia parte bene: 3-0 all’Algeria

Tutto facile o quasi, come da pronostico, nell’esordio dell’Italia maschile ai mondiali, con l’Algeria battuta 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) nella prima partita degli azzurri, che detengono il titolo avendolo vinto tre anni fa. L’incrocio delle date permette all’Italia di essere contemporaneamente campione del mondo con la femminile che ha appena vinto il titolo e con la maschile che inizia a difendere il proprio.

Nel mondiale filippino De Giorgi scioglie gli ultimi dubbi inserendo Anzani e Russo al centro (Gargiulo reduce da infortunio), Bottolo in banda al posto dell’infortunato Lavia in diagonale con Michieletto, Romanò opposto con capitan Giannelli in regia e Balaso ministro della difesa. La partenza degli azzurri traduce subito in fatti concreti una superiorità che non può essere messa in discussione: 4-1, poi 10-5 e 11-6, poi 14-7 con Michieletto e Bottolo a farsi subito sentire e Giannelli a dare spettacolo. Il 20-10 è ancora di Bottolo, il 21 un ace di Romanò, la parallela di Bottolo vale il 22-12, il primo tempo di Anzani per il 23 e il muro dell’altro centrale Russo porta la prima di 12 palle set. Sulla seconda un errore al servizio degli algerini chiude il conto, di positivo per gli azzurri ci sono anche i sei punti di Bottolo nel parziale, con due ace.

Secondo set con falsa partenza, l’Algeria va 5-2 poi gli azzurri tornano a carburare, si agganciano subito a 5 con un ace di Michieletto, si distraggono ed è 5-7, 6-8, poi Romanò e un muro di Anzani. L’Italia sbaglia qualcosa di troppo, deve rincorrere ancora sul 13-17 e 15-19, e ancora 16-20 per gli algerini che peraltro regalano anche qualcosa. Sul 18-21 Russo mura Dour e poi mette giù l’attacco del 20-21, il pari lo firma ancora il centrale a muro con Michieletto, il pallonetto di Dour ci sorprende, Ikken regale, 22-22, sorpasso azzurro con l’ace di Michieletto, errore algerino e setball, ancora un ace di Michieletto per il 25-22 che sistema tutti i fantasmi. 8 punti per il leader offensivo degli azzurri nel parziale, ma al terzo l’Italia chiede di capire se i troppi rischi corsi siano stati un episodio oppure un campanello d’allarme. Di sicuro i nordafricani hanno preso coraggio, un alzatore discreto basta per creare problemi ad un muro che lavora più a livello individuale che di squadra: 3-3, De Giorgi ha messo Gargiulo per Anzani ma la musica non cambia, 6-6, quando gli azzurri si sciolgono un po’ è subito 12-7 con Michieletto e Russo a fare la voce grossa. Si scuote anche Bottolo, 16-11 e gara teoricamente in discesa anche perché l’Algeria inizia a non crederci più: 18-12 con primo tempo di Gargiulo, 20-13 Michieletto, Romanò e Russo per il 22-14, ancora Romanò e un errore al servizio algerino per il primo di sette matchpoint, non serve il secondo perché gli algerini invadono in attacco sul servizio di Sani.

Martedì alle 15.30 italiane (Rai, Dazn, Vbtv) contro il Belgio allenato da Emanuele Zanini, navigato tecnico italiano con un passato nelle giovanili del Milan quando sognava di fare il calciatore, è già spareggio per chiudere in testa il girone e avere un'avversaria più comoda (probabilmente l’Argentina, che ha vinto 3-2 contro la Finlandia in un gruppo in cui la Francia di Giani sembra strafavorita) negli ottavi. Nella prima sfida il Belgio ha sconfitto l’Ucraina 3-0.

Da segnalare nelle altre partite il successo importante dell’ex ct azzurro del femminile Marco Bonitta, che oggi guida l’Egitto maschile: ha vinto 3-1 il derby azzurro contro l’Iran di Piazza e ora ha fondate speranze di passare il girone, che per l’Egitto sarebbe come aver vinto il mondiale. Saranno decisive le partite contro altre due squadra allenate da italiani, la Tunisia di Placì e le Filippine di Frigoni. In tutto sono 10 gli allenatori italiani su 32 squadre...